Obras en andenes en la Avenue des Sablons en Viry-Châtillon (julio/agosto 2022)

Las obras de construcción del tranvía T12 continuarán durante el verano de 2022.

En Morsang-sur-Orge y Viry-Châtillon, están provocando cambios temporales de tráfico en el cruce de la A6 entre la Avenue des Sablons y la Rue du Docteur Roux.

¿Qué trabajo hay que hacer?

El tranvía T12 circulará por la A6.

Para continuar su construcción, es necesaria una intervención que permita el cruce de la intersección de la Avenue des Sablons y la Rue du Docteur Roux.

Su objetivo es instalar bajo la carretera las redes que albergarán los cables de alimentación del tranvía, lo que se denomina obras multitubulares y de plataformas.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Los trabajos tendrán lugar desde el lunes 11 de julio hasta el martes 26 de agosto a las 17:00.

¿Qué cambia esto?

Como resultado, el tráfico cambia

son de esperar:

– Desde el lunes 11 de julio a las 8:00 hasta el viernes 22 de julio a las 17:00: cierre de la carretera situada en el cruce de la Avenue des Sablons y la Rue du Docteur Roux.

– Desde el lunes 25 de julio a las 8:00 hasta el martes 26 de agosto a las 17:00: implementación de un sistema de tráfico alterno en la carretera situada en el cruce de la Avenue des Sablons y la Rue du Docteur Roux.

Se han establecido rutas de desviación.