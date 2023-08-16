Obras de remodelación de carreteras en la Rue du Bois Briard en Évry-Courcouronnes (marzo – junio 2021)

Como parte de la construcción del tranvía T12, se están realizando obras ferroviarias en el Boulevard Jean Monnet, en la intersección con la Rue du Bois Briard, lo que llevó a su cierre.

Provocan una desviación temporal del tráfico.

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Se llevan a cabo diversas operaciones:

Obras de pavimento

Intervención en las redes

Producción de asfalto

Colocación de vías férreas

Su objetivo es desarrollar la rue du Bois Briard, en su aproximación al cruce de Delouvrier, en previsión de la futura circulación del tranvía T12.

> ¿Cuándo se realiza el trabajo?

Este trabajo tendrá lugar del 8 de marzo de 2021 al 7 de junio de 2021, inclusive.

> ¿Qué cambia esto?

Desde el lunes 8 de marzo hasta el lunes 7 de junio incluidos, las obras darán lugar a los siguientes cambios de tráfico:

Cierre de la Rue du Bois Briard, entre la Avenue de l'Amandier, la Rue Jean Mermoz y el cruce de Delouvrier.

Se han establecido rutas de desviación.