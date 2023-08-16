Trabajos de elevación de vías en la estación Gravigny-Balizy en Longjumeau (septiembre de 2022)

Como parte del futuro tranvía-tren T12, se realizarán trabajos para elevar las vías en la estación de Gravigny-Balizy. Requerirán el desmantelamiento del paso a nivel y, en consecuencia, una interrupción total del tráfico vial.

¿Cuándo tendrán lugar?

El trabajo está programado por la noche desde el lunes 19 de septiembre hasta el sábado 8 de octubre, excepto los fines de semana (no se puede trabajar durante la noche de sábado a domingo y de domingo a lunes).

¿En qué consiste el trabajo?

> Retirada de la plataforma del paso a nivel (suelo)

> Elevación de las vías unos diez centímetros sobre 200 metros para permitir la circulación del futuro tranvía-tren

> Operaciones de estabilización de vía

> Descanso de la cubierta de cruce

¿Cuáles serán las consecuencias?

> El tráfico por carretera se interrumpió durante todo el periodo

> Tráfico peatonal mantenido a través del metro

> Circulación normal del RER C durante el día

> tráfico del RER C interrumpido desde las 22:00 hasta el final del servicio (implementación de autobuses de reemplazo)

REUNIÓN DE INFORMACIÓN

El equipo de la SNCF del tranvía T12 presentará este trabajo y responderá a todas vuestras preguntas el miércoles 14 de septiembre a las 19:00 horas, en el restaurante del colegio de la escuela primaria Balizy.