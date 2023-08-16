Trabajos de elevación de vías en la estación Gravigny-Balizy en Longjumeau (septiembre de 2022)
Publicado el
Como parte del futuro tranvía-tren T12, se realizarán trabajos para elevar las vías en la estación de Gravigny-Balizy. Requerirán el desmantelamiento del paso a nivel y, en consecuencia, una interrupción total del tráfico vial.
- ¿Cuándo tendrán lugar?
El trabajo está programado por la noche desde el lunes 19 de septiembre hasta el sábado 8 de octubre, excepto los fines de semana (no se puede trabajar durante la noche de sábado a domingo y de domingo a lunes).
- ¿En qué consiste el trabajo?
> Retirada de la plataforma del paso a nivel (suelo)
> Elevación de las vías unos diez centímetros sobre 200 metros para permitir la circulación del futuro tranvía-tren
> Operaciones de estabilización de vía
> Descanso de la cubierta de cruce
- ¿Cuáles serán las consecuencias?
> El tráfico por carretera se interrumpió durante todo el periodo
> Tráfico peatonal mantenido a través del metro
> Circulación normal del RER C durante el día
> tráfico del RER C interrumpido desde las 22:00 hasta el final del servicio (implementación de autobuses de reemplazo)
REUNIÓN DE INFORMACIÓN
El equipo de la SNCF del tranvía T12 presentará este trabajo y responderá a todas vuestras preguntas el miércoles 14 de septiembre a las 19:00 horas, en el restaurante del colegio de la escuela primaria Balizy.