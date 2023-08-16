Trabajos de asfalto en la encrucijada de la RD445 (agosto de 2022)

Las obras de construcción del tranvía T12 avanzan rápidamente.

En Viry-Châtillon, están provocando cambios temporales de tráfico en el cruce RD445.

¿Qué trabajo hay que hacer?

El tranvía T12 circulará por la A6. Para continuar su construcción, es necesaria una intervención en la carretera.

Su objetivo es crear el asfalto final (pavimentación de carretera) en el cruce RD445.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Los trabajos tendrán lugar por la noche, entre la tarde del lunes 29 de agosto y la mañana del viernes 2 de septiembre.

¿Qué cambia esto?

Como resultado:

el RD445

la carretera de acceso a la RD445 desde la Rue du Commandant Barré

la rampa de acceso a la A6

estará cerrado al tráfico por la noche durante la semana del lunes 29 de agosto al viernes 2 de septiembre.

Además, la rampa de salida de la A6 Paris-Province a la RD445 estará cerrada de forma continua desde el lunes 29 de agosto a las 14:00 hasta el viernes 2 de septiembre a las 14:00.

Se han establecido rutas de desviación.

La desviación de la rampa de salida de la A6 a la RD445 será por la salida 7.1 Grigny.