Trabajos para insertar el tranvía-tren T12 en la intersección entre la Avenue des Sablons y la Rue du Dr Roux (octubre/diciembre de 2022)
Publicado el
¿Cuándo se realiza el trabajo?
Los trabajos tendrán lugar del 17 de octubre al 5 de diciembre de 2022.
¿Qué trabajo hay que hacer?
Los trabajos consisten en continuar con la colocación de las vías del tranvía-tren T12, así como en el desarrollo de la carretera, la colocación del andén y la señalización.
¿Cuáles serán las consecuencias?
El cierre temporal del puente de cruce de la A6 en la Avenue des Sablons y la Rue du Dr Roux.
Se han establecido rutas de desviación.