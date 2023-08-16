Trabajos para insertar el tranvía-tren T12 en la intersección entre la Avenue des Sablons y la Rue du Dr Roux (octubre/diciembre de 2022)

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Los trabajos tendrán lugar del 17 de octubre al 5 de diciembre de 2022.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Los trabajos consisten en continuar con la colocación de las vías del tranvía-tren T12, así como en el desarrollo de la carretera, la colocación del andén y la señalización.

¿Cuáles serán las consecuencias?

El cierre temporal del puente de cruce de la A6 en la Avenue des Sablons y la Rue du Dr Roux.

Se han establecido rutas de desviación.

Descárgalo