Obras en el puente Marc Sangnier en Savigny-sur-Orge (marzo – junio 2021)

Se están llevando a cabo trabajos de demolición del puente Marc Sangnier como parte de la construcción del tranvía T12. Provocaron el cierre de la Rue Marc Sangnier.

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

La obra tiene como objetivo demoler y reconstruir el puente Marc Sangnier situado entre la Rue de l'Égalité y la Rue des Rossays, por donde pasará el tranvía T12, para permitir la instalación del andén.

> ¿Cuándo se realiza el trabajo?

La demolición tendrá lugar el fin de semana del sábado 13 y el domingo 14 de marzo durante una interrupción del tráfico del RER.

La reconstrucción tendrá lugar a partir del lunes 15 de marzo durante un periodo de tres meses.

> ¿Qué cambia esto?

Desde el miércoles 10 de marzo y durante toda la duración de las obras, el paso bajo el puente Marc Sangnier está cerrado a peatones y vehículos.