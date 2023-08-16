Obras en la estación Massy-Palaiseau (enero de 2022)

En la estación Massy Palaiseau RER, los trabajos en el tranvía T12 continuarán en enero.

¿En qué consiste el trabajo?

Se llevarán a cabo dos tipos de operaciones:

– Renovación de parte de la vía (raíles, durmientes y lastre)

– Ajustes de la catenaria (cables de alimentación del tren)

¿Cuándo tendrán lugar?

El trabajo tendrá lugar día y noche desde el viernes 21 a medianoche hasta el lunes 24 de enero a las 5:00 de la mañana.

Se espera que los trabajos preparatorios (entrega de materiales, llegada de las máquinas,...) se espere por la noche a partir del miércoles 19 de enero.