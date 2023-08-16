Una nueva caseta de señales informatizada

Entre el 11 y el 14 de noviembre, se instaló una nueva cabina de señales informatizada cerca de la futura estación Massy-Palaiseau durante una interrupción temporal del tráfico.

¿Qué es una cabina de señales informatizada?

La Cabina de Señales Computarizada (PAI) se utiliza para controlar los cambios y la señalización ferroviaria en una zona, mediante un sistema informático. Está controlada por agentes de tráfico ubicados en un quirófano. El PAI verifica que se cumplan todas las condiciones de seguridad para que los trenes funcionen. Controla remotamente los cambios de aguja, así como la apertura y cierre de las luces de señalización del ferrocarril.

¿Lo sabías?

Esta caseta de señales no solo será útil para la circulación del tranvía T12, sino también para toda la línea ferroviaria de Massy, es decir, todas las vías agrupadas que sirven a la estación.

Las figuras clave de la operación