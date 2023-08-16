Una conexión más fácil y accesible entre la estación de Épinay-sur-Orge y la estación del RER

Los andenes de la actual estación del RER en Épinay-sur-Orge están siendo transformados en preparación para la llegada del tranvía T12. De hecho, para crear conexiones más rápidas y accesibles, el andén en dirección a Brétigny se ampliará cien metros y el andén opuesto (en dirección a París) se ampliará unos metros. Además, se crearán dos nuevos accesos con ascensores para llegar al centro multimodal de intercambio. para alcanzar el nivel de la futura estación de tranvía T12.

Finalmente, solo serán necesarios 2 minutos para transitar desde el andén del tranvía T12 hasta el andén del RER.

Los trabajos comenzarán en el verano de 2022 y durarán hasta finales de 2023. Se desarrollarán de la siguiente manera:

Verano 2022: preparación del lugar e instalación de una grúa en el Chemin des Tourelles

Hasta finales de 2022: creación de los accesos norte y sur

Principios de 2023 – Otoño 2023: Ampliación y ensanchamiento de los andenes

Finales de 2023 – principios de 2024: finalización y restauración de las instalaciones

