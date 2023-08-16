Una estación elevada en Morsang-sur-Orge

Una nueva fase en la construcción de la futura estación aérea Parc du Château tuvo lugar el pasado noviembre.

La construcción del tranvía T12 ha entrado en una nueva etapa en Morsang-sur-Orge. Tras la construcción de los muelles en septiembre, a lo largo del Parc du Séminaire, los trabajadores realizaron trabajos preparatorios para la construcción de la estructura que albergará la futura estación Parc du Château sobre la RD77.

Estos trabajos comenzaron con la sierra de la parte exterior del puente de la autopista A6. Se encuentra situada sobre la RD77, a lo largo de un tramo no utilizado de la A6. Por la seguridad de todos, este paso bajo el puente de la A6 tuvo que estar completamente cerrado durante la duración de las intervenciones, manteniendo al mismo tiempo el acceso para los residentes locales.

En los próximos meses, otras obras permitirán instalar dispositivos de seguridad para la autopista (barrera), una barrera acústica entre la autopista y la estación y construir la nueva estructura que eventualmente albergará la estación de tranvía T12.

La estación Parc du Château

Tras circular por la autopista en el Parc du Séminaire, el tranvía T12 llegará a Morsang-sur-Orge. Para acceder a la estación elevada del Parc du Château, instalada sobre la RD77, se ha construido un andén llamado "muelle". Así, las vías del tranvía T12 se irán elevando gradualmente hasta la estación que permitirá a los habitantes y usuarios de la ciudad utilizar este nuevo medio de transporte.

Descubre en vídeo las etapas de construcción de una estación aérea.