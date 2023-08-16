Wissous/Lisses: Restauración de las condiciones normales de tráfico en la A6

Tras el avance de las obras en el tranvía T12 a lo largo de la A6, se restablecerán las condiciones normales de tráfico. Antes de eso, es necesario un paso final para restaurar la carretera y la señalización a su configuración original.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Los trabajos tendrán lugar entre el 25 de abril y el 20 de mayo de 2022. Para minimizar el impacto en el tráfico, se celebrarán 4 noches a la semana, desde el lunes a las 21:30 hasta el viernes a las 5:00.

¿Qué cambia esto?

Como resultado, la autopista A6 se cerrará en dirección a la provincia de París > en el tramo entre Wissous y Lisses.

Los cierres solo tendrán lugar por la noche, entre las 21:30 y las 5:00.

Se ha instalado una desviación a través de la A10 y la N104. En caso de entrar en la autopista después de Wissous, los conductores deberán incorporarse a la N7.