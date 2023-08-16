Enfoque en: la construcción de las estaciones de tranvía-tren T12

A través de su diseño arquitectónico, las estaciones contribuirán a la identidad del tranvía-tren T12.

En el tramo ferroviario, las estaciones existentes del RER C (excepto Massy-Palaiseau) Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny-Balizy y Petit Vaux se transformarán en estaciones de tranvía:

La vía se elevó para que el escalón y el andén estuvieran a la misma altura.

Para una accesibilidad total, se instalarán ascensores.

Se está adaptando la señalización ferroviaria

Después, se instalarán los refugios, bancos y pantallas de información para pasajeros.

En la parte urbana, desde Épinay-sur-Orge hasta Évry-Courcouronnes, se ubicarán nueve estaciones en el territorio. Se adaptarán de tal manera que ofrezcan a los pasajeros condiciones óptimas de confort.

Su construcción ya ha comenzado, con la construcción de los narices de andén (bordes exteriores que dan a las vías del tren). Los trabajos de ingeniería civil comenzaron este verano con la instalación del pavimento. El equipamiento de las estaciones y la instalación del mobiliario urbano comenzarán a finales de 2022 y continuarán a principios de 2023.

La instalación de multas, sistemas de asistencia operativa (radios para conductores) y sistemas de información al pasajero será la última fase de los trabajos.