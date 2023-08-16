Céntrate en: el suministro eléctrico del tranvía T12

Entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes, ahora se pueden ver postes de suministro eléctrico a lo largo de toda la ruta urbana.

Sirven como soportes para la línea de contacto aérea (LAC), es decir, todos los cables eléctricos que transportan la corriente eléctrica.

Para garantizar el funcionamiento de la línea, las subestaciones que transmiten la corriente a través de los cables emiten electricidad. Para poder funcionar, el tranvía extrae su energía de sus cables gracias al pantógrafo situado en la parte superior de los trenes.

¿Lo sabías?

Los raíles también desempeñan un papel importante en el bucle del circuito eléctrico: es a través de ellos que la energía eléctrica se envía de vuelta a las subestaciones.

Figuras clave