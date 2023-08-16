Enfoque en: el centro de mantenimiento urbano
Publicado el
En Évry-Courcouronnes, han comenzado las obras del centro de mantenimiento urbano (CDMU) para el tranvía T12 en la rue du Bois de l'Épine, en el parque empresarial del mismo nombre
- ¿De qué trata?
El centro de mantenimiento urbano es una instalación dedicada al mantenimiento y mantenimiento de toda la infraestructura de la línea, es decir, las vías, las vías, la señalización, la línea aérea de contacto, etc.
Se diferencia del taller-garaje (construido en Massy-Palaiseau), que garantiza el almacenamiento de los trenes así como su mantenimiento y conservación.
- ¿Qué compone la CDMU?
El edificio está compuesto por dos postes:
– un departamento dedicado a la administración y mantenimiento, oficinas, salas de reuniones, salas de descanso y vestuarios
– un centro técnico que reúne los talleres de mantenimiento y las distintas áreas de almacenamiento de materiales
- Trabajo de integración del paisaje
Revestida con revestimientos metálicos y de ladrillo conforme a los requisitos del Plan Urbano Local de la Ciudad, promueve la vista desde las oficinas hacia los espacios verdes circundantes. Las ventanas altas también proporcionan luz natural a los talleres.
¡Descubre el diseño del futuro!