Tranvía

Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes

Enfoque en: el centro de mantenimiento urbano

Publicado el

En Évry-Courcouronnes, han comenzado las obras del centro de mantenimiento urbano (CDMU) para el tranvía T12 en la rue du Bois de l'Épine, en el parque empresarial del mismo nombre

  • ¿De qué trata?

El centro de mantenimiento urbano es una instalación dedicada al mantenimiento y mantenimiento de toda la infraestructura de la línea, es decir, las vías, las vías, la señalización, la línea aérea de contacto, etc.

Se diferencia del taller-garaje (construido en Massy-Palaiseau), que garantiza el almacenamiento de los trenes así como su mantenimiento y conservación.

  • ¿Qué compone la CDMU?

El edificio está compuesto por dos postes:

– un departamento dedicado a la administración y mantenimiento, oficinas, salas de reuniones, salas de descanso y vestuarios

– un centro técnico que reúne los talleres de mantenimiento y las distintas áreas de almacenamiento de materiales

  • Trabajo de integración del paisaje

Revestida con revestimientos metálicos y de ladrillo conforme a los requisitos del Plan Urbano Local de la Ciudad, promueve la vista desde las oficinas hacia los espacios verdes circundantes. Las ventanas altas también proporcionan luz natural a los talleres.

 

¡Descubre el diseño del futuro!