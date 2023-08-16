Enfoque en: el centro de mantenimiento urbano

En Évry-Courcouronnes, han comenzado las obras del centro de mantenimiento urbano (CDMU) para el tranvía T12 en la rue du Bois de l'Épine, en el parque empresarial del mismo nombre

¿De qué trata?

El centro de mantenimiento urbano es una instalación dedicada al mantenimiento y mantenimiento de toda la infraestructura de la línea, es decir, las vías, las vías, la señalización, la línea aérea de contacto, etc.

Se diferencia del taller-garaje (construido en Massy-Palaiseau), que garantiza el almacenamiento de los trenes así como su mantenimiento y conservación.

¿Qué compone la CDMU?

El edificio está compuesto por dos postes:

– un departamento dedicado a la administración y mantenimiento, oficinas, salas de reuniones, salas de descanso y vestuarios

– un centro técnico que reúne los talleres de mantenimiento y las distintas áreas de almacenamiento de materiales

Trabajo de integración del paisaje

Revestida con revestimientos metálicos y de ladrillo conforme a los requisitos del Plan Urbano Local de la Ciudad, promueve la vista desde las oficinas hacia los espacios verdes circundantes. Las ventanas altas también proporcionan luz natural a los talleres.

