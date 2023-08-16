Céntrate en el material rodante del tranvía T12

25. Este es el número de trenes que tendrá la línea de tranvía T12 cuando se ponga en servicio.

Fabricados en la fábrica Alstom de Valenciennes, estos trenes, llamados "Dualis", cuentan con algunas características especiales.

Estos son trenes de "tranvía-tren" que permiten al tranvía T12 circular por vías entre Massy y Épinay-sur-Orge y por vías de tranvía entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes.

Varias características técnicas lo permiten:

El sistema eléctrico: los trenes están equipados con una zona de cambio de tensión que permite, al cambiar el tipo de vía , adaptarse a los diferentes niveles de carga eléctrica.

, adaptarse a los diferentes niveles de carga eléctrica. El ancho: su ancho se adapta tanto a los andenes de las estaciones de la red ferroviaria como a la red urbana, y su longitud permite un fácil desplazamiento en la ciudad.

Rendimiento: Los trenes Dualis pueden variar la velocidad del tráfico en la red ferroviaria (37 km/h frente a 25 km/h en la red urbana), reduciendo así el tiempo total de viaje.

Además de sus características técnicas, los trenes Dualis fueron elegidos por su nivel de servicio y confort interior. De hecho, este material rodante, bañado por la luz natural gracias a grandes ventanales en bahía, estará equipado con enchufes USB.

Accesible para todos, tendrá un suelo completamente bajo y un rellenador de huecos que permitirá a sillas de ruedas y carritos subir sin obstáculos.

También es un medio de transporte respetuoso con el medio ambiente, ya que permite una baja producción de contaminación acústica (5 decibeles menos que el nivel de ruido del tráfico de coches) tanto en interiores como en exteriores.

Además, su llegada va de la mano con la instalación de taquillas para bicicletas que fomentan el uso de bicicletas y el desarrollo de carriles peatonales ciclistas que favorecen modos de transporte suaves.

Figuras clave