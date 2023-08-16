Enfoque en los edificios dedicados a la operación del tranvía T12

En varios puntos a lo largo del trazado de la línea Massy > Évry-Courcouronnes, los edificios emergen gradualmente del suelo.

Estos son edificios dedicados a la explotación de la línea, que se dividen en dos categorías diferentes:

Locales operativos: son locales donde los conductores y controladores de tranvías y autobuses podrán venir y tomar sus turnos y/o descansos. En particular, hay un aseo, instalaciones sanitarias y espacio de almacenamiento. Parte de estos edificios también se convierte en salas técnicas que serán útiles para el tráfico de tranvías. Como parte del tranvía T12, se construyeron dos locales operativos en ambos extremos de la red urbana: uno en Épinay-sur-Orge y otro en Évry-Courcouronnes.

Subestaciones: subestaciones proporcionan el suministro eléctrico necesario para que el tranvía circule por un tramo determinado. Consisten en varios equipos eléctricos para adaptar el voltaje entre la red eléctrica alterna de alta tensión y el equipo de tracción del tranvía. La línea de tranvía T12 tendrá tres subestaciones: una en Morsang-sur-Orge, otra en Ris-Orangis y la última en Évry-Courcouronnes.

En esta etapa, las instalaciones operativas en Épinay-sur-Orge y las subestaciones en Ris-Orangis y Morsang-sur-Orge ya han sido construidas. En 2022, su desarrollo continúa.

