Las funciones de este sitio

Se construirá sobre una antigua parcela militar, situada en los municipios de Massy y Palaiseau, cerca del extremo norte. Este edificio es necesario para todo el mantenimiento y las operaciones de limpieza. También es la ubicación de los 23 tranvías del tranvía T12.

Además de su función de mantenimiento, el taller-garaje albergará también el puesto de mando, una verdadera torre de control para la línea, que permitirá su supervisión y control. Funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para garantizar la gestión y regulación del tráfico, asistencia a los conductores, seguridad e información para los pasajeros, así como la gestión de incidentes.

Un edificio respetuoso con el medio ambiente

El taller-garaje ha sido objeto de un diseño ecológico proactivo. Además de ser un edificio HQE© (Alta Calidad Ambiental), el paisajismo que se llevará a cabo integrará el lugar en su entorno y limitará su impacto visual en los residentes locales. Su estructura de madera permitirá, tras unos años de uso, ahorrar en consumo eléctrico y calefacción. El taller y la sala de seguridad estarán equipados con un tejado verde para mejorar el aislamiento de los edificios y la recuperación del agua de lluvia. Esto también fomentará la difusión de especies vegetales más allá del área reservada y el desarrollo de la biodiversidad alrededor del lugar.