Centro de la ciudad

Los trabajos preparatorios que se llevarán a cabo en el centro de Poissy tendrán consecuencias sobre el tráfico de coches:

El acceso a la Rue de la Bruyère estará reservado para los residentes locales.

Entre la Avenida Maréchal Foch y el Bulevar Devaux, el Bulevar Gambetta será una calle de sentido único.

Por ello, siempre que sea posible, se recomienda evitar la zona durante el periodo de trabajo.

Todos los talleres permanecen accesibles durante el periodo de trabajo.