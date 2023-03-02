Centro de la ciudad
Avenue de Versailles > Place de l'Europe
Los trabajos preparatorios que se llevarán a cabo en el centro de Poissy tendrán consecuencias sobre el tráfico de coches:
- El acceso a la Rue de la Bruyère estará reservado para los residentes locales.
- Entre la Avenida Maréchal Foch y el Bulevar Devaux, el Bulevar Gambetta será una calle de sentido único.
Por ello, siempre que sea posible, se recomienda evitar la zona durante el periodo de trabajo.
Todos los talleres permanecen accesibles durante el periodo de trabajo.
Se esperan varias operaciones:
- Los trabajos realizados por la SNCF tendrán lugar entre diciembre de 2024 y enero de 2025 en la Avenida Fernand Lefebvre.
- A partir de enero de 2025 se instalará un área de almacenamiento de la SNCF entre la Rue de la Bruyère y la Avenida Fernand Lefebvre.
- Un campamento base de la SNCF se ubicará en la antigua estación de la Grande Ceinture entre enero de 2025 y abril de 2028.
- A lo largo del Boulevard Gambetta, en el tramo desde la Avenue Maréchal Foch hasta el Boulevard Devaux, se realizarán restituciones junto al río de febrero a mayo de 2025.
- Otros retornos ribereños se realizarán en la Rue de la Bruyère y la Avenue de Versalles en febrero de 2025, así como en el Boulevard Gambetta entre Boulevard Devaux y Boulevard de la Paix y en Boulevard de l'Europe entre abril y junio de 2025.