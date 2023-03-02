Poissy / centro de la ciudad
Estos planes se basan en datos disponibles a fecha de 30 de abril de 2025. Las fechas y huellas de los sitios pueden estar sujetas a cambios en caso de un peligro fuera del control de los propietarios del proyecto y de las empresas constructoras.
Travaux / avenue de Versailles - rue de La Bruyère
- - Las obras de concesión de CUGPSEO se están llevando a cabo en la intersección entre la Avenue du Maréchal Foch y la Avenue de Versailles, hasta principios de mayo de 2025.
- - La plaza Erard Prieur se convierte en campamento base para los trabajos de CUGPSEO y luego en un almacén de Île-de-France Mobilités hasta abril de 2026.
- - Otra zona de almacenamiento y trabajos de la SNCF también se encuentra a nivel de la antigua Grande Ceinture, cerca de la intersección entre la rue de La Bruyère y la avenida Fernand Lefebvre hasta mediados de 2027.
- - La SNCF ha establecido un campamento base en la antigua estación Grande Ceinture hasta abril de 2028.
- - En la intersección entre la Avenida del Mariscal Foch y el Boulevard de Pirmasens, la CUGPSEO realiza trabajos desde mediados de mayo hasta finales de mayo de 2025.
- - El puente ferroviario sobre la Avenida Fernand Lefebvre será retirado entre mediados de mayo y principios de junio de 2025.
- - La SNCF también está realizando trabajos en la Plaza Jean Moulin desde principios de junio hasta agosto de 2025.
Estas obras tienen un impacto ocasional en el tráfico:
- - Se organiza un tráfico de coches alternado en la Avenue du Maréchal Foch a mediados de mayo de 2025.
- - La Avenue de Versalles pasará a ser una calle de sentido único a mediados de mayo de 2025.
- - El Boulevard de Pirmasens será de sentido único desde mediados de mayo hasta mediados de junio de 2025.
- - La Avenida Fernand Lefebvre está cerrada al tráfico en el puente ferroviario del 29 de mayo al 1 de junio de 2025.
- - La Rue de La Bruyère está cerrada al tráfico, salvo para los residentes locales, durante toda la duración de las obras.
Travaux / boulevard Gambetta - carrefour de l'Europe
- - Tres edificios están demolidos en el Boulevard Gambetta, entre la Avenue Maréchal Foch y el Boulevard Devaux, hasta mediados de junio de 2025.
- - Hasta finales de junio de 2025, las operaciones junto al río se realizan en el Boulevard Gambetta, entre la Avenue Maréchal Foch y la Rue Charles Maréchal. En esta misma zona, los trabajos de CUGPSEO se están llevando a cabo desde finales de junio hasta mediados de agosto de 2025.
- - Otras operaciones junto al río se realizan en el Boulevard Gambetta, entre la Rue Charles Maréchal y el Boulevard Devaux, hasta finales de julio de 2025.
- - Se están realizando trabajos de concesión en el Boulevard Gambetta, entre la Rue Charles Maréchal y el Boulevard Devaux, realizados por Orange desde principios de mayo hasta principios de junio de 2025.
- - Otras obras de concesión se están llevando a cabo en el Boulevard de l'Europe desde mediados de mayo hasta principios de junio de 2025.
- - La CUGPSEO también realiza trabajos desde principios de junio hasta finales de julio de 2025 entre el Boulevard de la Paix y la Place de l'Europe.
- - En el Boulevard de l'Europe, las operaciones junto al río tendrán lugar en junio de 2025.
- - Las operaciones junto al río se llevarán a cabo en el Boulevard Gambetta, entre la Avenue Maréchal Foch y la Rue Charles Maréchal, desde junio hasta finales de 2025.
- - Las operaciones junto a Riverside continuarán entonces, aún en el Boulevard Gambetta, en el cruce con la Rue Charles Maréchal, desde mediados de junio hasta finales de julio de 2025.