Tranvía

AmpliaciónSaint-Germain > Achères

Poissy / centro de la ciudad

Estos planes se basan en datos disponibles a fecha de 30 de abril de 2025. Las fechas y huellas de los sitios pueden estar sujetas a cambios en caso de un peligro fuera del control de los propietarios del proyecto y de las empresas constructoras.

Travaux / avenue de Versailles - rue de La Bruyère

Imagen decorativa
  • - Las obras de concesión de CUGPSEO se están llevando a cabo en la intersección entre la Avenue du Maréchal Foch y la Avenue de Versailles, hasta principios de mayo de 2025.
  • - La plaza Erard Prieur se convierte en campamento base para los trabajos de CUGPSEO y luego en un almacén de Île-de-France Mobilités hasta abril de 2026.
  • - Otra zona de almacenamiento y trabajos de la SNCF también se encuentra a nivel de la antigua Grande Ceinture, cerca de la intersección entre la rue de La Bruyère y la avenida Fernand Lefebvre hasta mediados de 2027.
  • - La SNCF ha establecido un campamento base en la antigua estación Grande Ceinture hasta abril de 2028.
  • - En la intersección entre la Avenida del Mariscal Foch y el Boulevard de Pirmasens, la CUGPSEO realiza trabajos desde mediados de mayo hasta finales de mayo de 2025.
  • - El puente ferroviario sobre la Avenida Fernand Lefebvre será retirado entre mediados de mayo y principios de junio de 2025.
  • - La SNCF también está realizando trabajos en la Plaza Jean Moulin desde principios de junio hasta agosto de 2025.

Estas obras tienen un impacto ocasional en el tráfico:

  • - Se organiza un tráfico de coches alternado en la Avenue du Maréchal Foch a mediados de mayo de 2025.
  • - La Avenue de Versalles pasará a ser una calle de sentido único a mediados de mayo de 2025.
  • - El Boulevard de Pirmasens será de sentido único desde mediados de mayo hasta mediados de junio de 2025.
  • - La Avenida Fernand Lefebvre está cerrada al tráfico en el puente ferroviario del 29 de mayo al 1 de junio de 2025.
  • - La Rue de La Bruyère está cerrada al tráfico, salvo para los residentes locales, durante toda la duración de las obras.

Plano de las obras en el centro de Poissy (avenue de Versalles - rue de La Bruyère)

JPG

 -  623.9 KB

Travaux / boulevard Gambetta - carrefour de l'Europe

Imagen decorativa
  • - Tres edificios están demolidos en el Boulevard Gambetta, entre la Avenue Maréchal Foch y el Boulevard Devaux, hasta mediados de junio de 2025.
  • - Hasta finales de junio de 2025, las operaciones junto al río se realizan en el Boulevard Gambetta, entre la Avenue Maréchal Foch y la Rue Charles Maréchal. En esta misma zona, los trabajos de CUGPSEO se están llevando a cabo desde finales de junio hasta mediados de agosto de 2025.
  • - Otras operaciones junto al río se realizan en el Boulevard Gambetta, entre la Rue Charles Maréchal y el Boulevard Devaux, hasta finales de julio de 2025.
  • - Se están realizando trabajos de concesión en el Boulevard Gambetta, entre la Rue Charles Maréchal y el Boulevard Devaux, realizados por Orange desde principios de mayo hasta principios de junio de 2025.
  • - Otras obras de concesión se están llevando a cabo en el Boulevard de l'Europe desde mediados de mayo hasta principios de junio de 2025.
  • - La CUGPSEO también realiza trabajos desde principios de junio hasta finales de julio de 2025 entre el Boulevard de la Paix y la Place de l'Europe.
  • - En el Boulevard de l'Europe, las operaciones junto al río tendrán lugar en junio de 2025.
  • - Las operaciones junto al río se llevarán a cabo en el Boulevard Gambetta, entre la Avenue Maréchal Foch y la Rue Charles Maréchal, desde junio hasta finales de 2025.
  • - Las operaciones junto a Riverside continuarán entonces, aún en el Boulevard Gambetta, en el cruce con la Rue Charles Maréchal, desde mediados de junio hasta finales de julio de 2025.
Imagen decorativa

Plano de las obras del centro de Poissy (boulevard Gambetta - carrefour de l'Europe)

JPG

 -  844.9 KB