Centro de la ciudad
Avenue de Versailles > Place de l'Europe
Las obras de concesión que se llevarán a cabo en el centro de Poissy tendrán consecuencias en el tráfico de coches:
- El acceso a la Rue de la Bruyère estará reservado para los residentes locales.
- Entre la Rue Charles Maréchal y el Boulevard Devaux, Boulevard Gambetta será de sentido único hasta febrero de 2025.
Por ello, siempre que sea posible, se recomienda evitar la zona durante el periodo de trabajo.
Todos los talleres permanecen accesibles durante el periodo de trabajo.
La Comunidad Urbana del Gran París Seine et Oise (GPSEO) llevará a cabo gran parte de las próximas obras de concesión a finales de 2024 y en la primera mitad de 2025. La intervención de GPSEO consiste en desviar las redes de agua existentes para permitir la construcción de la ampliación del tranvía T13.
Este trabajo permitirá que:
- Modernización de la red de agua potable, reducción del riesgo de fugas Las antiguas tuberías hechas de hierro fundido gris, un material frágil que ya no se utiliza hoy en día, serán reemplazadas.
- Las redes de alcantarillado estarán parcialmente separadas para reducir los volúmenes de agua clara transportada a la planta de tratamiento y disminuir el riesgo de vertidos al entorno natural durante las lluvias.
Se planifican varias operaciones en el Boulevard Gambetta y la Avenue de Versailles:
- Entre el Boulevard de la Paix y la Place de l'Europe, lado impar: de octubre a finales de noviembre de 2024
- Entre la Rue Charles Maréchal y el Boulevard Devaux, lado impar: de noviembre de 2024 a mediados de febrero de 2025
- Entre el Boulevard Devaux y el Boulevard de la Paix, lado impar: desde mediados de noviembre hasta finales de diciembre de 2024
- Entre la Avenue du Maréchal Foch y la Rue Charles Maréchal, lado impar: desde principios de diciembre de 2024 hasta principios de marzo de 2025
- Entre el Boulevard de la Paix y la Place de l'Europe, lado par: de enero a principios de marzo de 2025
- Entre el Boulevard Devaux y el Boulevard de la Paix, lado par: en marzo de 2025
- Entre la Avenue du Maréchal Foch y la Rue Charles Maréchal, lado par: de abril a mayo de 2025
- Entre la Rue Charles Maréchal y el Boulevard Devaux, lado par: de abril a mediados de junio de 2025
Otras zonas del centro de la ciudad también se ven afectadas por el trabajo de GPSEO:
- Rue de la Bruyère y parte de la Avenue Fernand Lefebvre, bajo el puente ferroviario: de octubre a mediados de noviembre de 2024
- En el Boulevard de Pirmasens y el Impasse Erard Prieur: de enero a mediados de febrero de 2025 / También hay que tener en cuenta: desde septiembre de 2024 se ha instalado un área de almacenamiento en la Plaza Erard Prieur
- Boulevard de l'Europe, desde la salida de la rotonda de la Place de l'Europe: desde mediados de enero hasta principios de abril de 2025
- Avenue de Versailles, entre la Petite Ceinture y la Avenue du Maréchal Foch, lado impar: de mediados de febrero a principios de abril de 2025
La compañía Orange también se encargará de ciertos trabajos para desviar las redes de telecomunicaciones.
Para el naranja:
- En la intersección del Boulevard de Pirmasens y la Avenue de Versailles: de septiembre a principios de noviembre de 2024
- Boulevard Gambetta, entre la Rue Charles Maréchal y el Boulevard Devaux, lado impar: de finales de febrero a finales de marzo de 2025