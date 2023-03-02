Centro de la ciudad

Las obras de concesión que se llevarán a cabo en el centro de Poissy tendrán consecuencias en el tráfico de coches:

El acceso a la Rue de la Bruyère estará reservado para los residentes locales.

Entre la Rue Charles Maréchal y el Boulevard Devaux, Boulevard Gambetta será de sentido único hasta febrero de 2025.

Por ello, siempre que sea posible, se recomienda evitar la zona durante el periodo de trabajo.

Todos los talleres permanecen accesibles durante el periodo de trabajo.