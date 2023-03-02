Compensación forestal relacionada con la desforestación

Los términos de compensación por la limpieza de terrenos están definidos en la orden de autorización de tickets medioambientales. El área superficial a compensar se calcula según un coeficiente multiplicador fijado en 4,6. Por tanto, el área a compensar es de 65,8789 ha (es decir, 14,3215 ha X 4,6). La compensación puede realizarse en forma de nueva forestación, pero también trabajos de mejora silvicícola.