Desplazamientos forestales relacionados con especies protegidas
El proceso de compensación por todos los impactos del proyecto sobre especies protegidas (aves, erizos, murciélagos, etc.) lo lleva a cabo Île-de-France Mobilités. Se extiende principalmente en cuatro sitios:
- la Île de Devant en Conflans-Sainte-Honorine, con 17,77 ha, que es un proyecto complementario y distinto al de la ciudad de Conflans-Ste-Honorine;
- la "Lisière Saint-Jean" en Achères , en las inmediaciones de la "Forêt domaniale de St-Germain-en-Laye" a 2,28 ha;
- el "Bois des Alluets" en Orgeval, con 22,28 ha;
- un tramo de 3,7 hectáreas de la Grande Ceinture en la comuna de Poissy, que ya no pertenece a la red ferroviaria nacional tras un procedimiento completado en 2024 para la desmantelación y cierre de la línea.
Medida complementaria
Île-de-France Mobilités también financiará la implantación de islas senescentes en el bosque de Saint-Germain, que será implementada por la ONF. Una isla de senescencia es una parte del bosque que queda alejada de la explotación silvícola: los árboles se desarrollan, envejecen y finalmente caen de forma natural, convirtiéndose así en entornos favorables para la fauna y la flora.