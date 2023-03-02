Desplazamientos forestales relacionados con especies protegidas

Medida complementaria

Île-de-France Mobilités también financiará la implantación de islas senescentes en el bosque de Saint-Germain, que será implementada por la ONF. Una isla de senescencia es una parte del bosque que queda alejada de la explotación silvícola: los árboles se desarrollan, envejecen y finalmente caen de forma natural, convirtiéndose así en entornos favorables para la fauna y la flora.