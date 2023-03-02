La consulta complementaria de 2016

Al final de la primera consulta en 2013 y de la única investigación pública en 2014, los propietarios del proyecto estudiaron una nueva ruta para satisfacer mejor las necesidades de los habitantes y permitir que el mayor número posible de personas se beneficiara del tranvía.

Se ha estudiado una nueva ruta para la ampliación del tranvía T13 que pasa por el centro de Poissy para dar servicio a la estación del RER de Poissy. Esta enmienda llevó a la organización de una nueva consulta y una nueva investigación pública.

La nueva consulta sobre el borrador enmendado tuvo lugar del 7 de marzo al 8 de abril de 2016 y resultó en 862 opiniones. Comentarios centrados en:

La inserción de la ruta urbana: limitar la contaminación acústica y visual, posicionar bien las estaciones;

Impactos sobre el suelo: cuantificar y optimizar los derechos de paso necesarios para el proyecto, especialmente en el Boulevard Gambetta y la Rue Adrienne Bolland, y mantener una consulta continua con los residentes locales;

La mejora del servicio al Poissy Technopark y al sector de la hoja de Chêne en Achères;

La buena articulación de la ampliación del tranvía T13 con la remodelación de la estación de Poissy y los modos de transporte existentes y futuros;

La continuidad de las rutas ciclistas y la preservación de los caminos peatonales;

Información pública regular sobre el progreso del proyecto.

En la biblioteca multimedia del sitio encontrará los documentos sobre la consulta complementaria del 7 de marzo al 8 de abril de 2016