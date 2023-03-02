La consulta en curso de 2017

Al final de la consulta complementaria de 2016, Île-de-France Mobilités se comprometió a continuar el proyecto de ampliación del tranvía T13 cumpliendo con las expectativas expresadas por los participantes. Se han celebrado unas cincuenta reuniones con las autoridades locales correspondientes, servicios estatales y asociaciones, y se han realizado estudios adicionales sobre los distritos de Saint-Exupéry y Gambetta. Los resultados se presentaron en dos reuniones públicas celebradas en Poissy en enero y julio de 2017, cada una de las cuales reunió a unos cien residentes.

Las consultas de 2016 y 2017 contribuyeron al desarrollo del diagrama suplementario de principios y del expediente adicional de investigación pública necesario para someter el proyecto refinado a la opinión pública.

En la biblioteca multimedia del sitio encontrará los documentos sobre la consulta en curso de 2017.