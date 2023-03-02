La consulta preliminar de 2013

Se organizó una primera consulta del 15 de abril al 17 de mayo de 2013 antes de la única investigación pública sobre la extensión del tranvía T13 desde Saint-Germain-en-Laye hasta Achères. Presentó la ruta en su versión inicial, de 9,7 km de longitud: el tranvía T13 luego recorría las vías de la Grande Ceinture de Saint-Germain-en-Laye hasta su entrada en Achères, con una estación al nivel de la antigua estación Poissy Grande Ceinture. La segunda estación, la terminal, estaba situada cerca de la estación del RER Achères-Ville. Se planeó una tercera estación a largo plazo en el sector de Chêne feuillu, en Achères, sujeta a la puesta en servicio de la nueva línea de París Normandía y a la creación de una estación del RER E extendida hacia el oeste.

Se recopilaron 564 opiniones durante la consulta preliminar. Las principales observaciones planteadas estaban relacionadas con:

La reestructuración de la red de autobuses en relación con la ampliación del tranvía T13, para un servicio complementario y eficiente al territorio;

Limitar los impactos en las áreas naturales: garantizar la calidad de las medidas compensatorias y el entorno vital a lo largo de la ruta;

Se ha pronunciado la optimización del calendario del proyecto tras la declaración de utilidad pública;

Información pública regular sobre el diseño e implementación del proyecto.

La consulta preliminar permitió elaborar el diagrama esquemático para la ampliación del tranvía T13 y el expediente de investigación pública.

