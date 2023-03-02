El enfoque medioambiental

Un enfoque medioambiental proactivo

Cuando Île-de-France Mobilités diseña un proyecto de desarrollo, se evalúan con precisión los impactos en el medio ambiente (fauna, flora, agua, suelo, patrimonio histórico, etc.). Por tanto, el proyecto está diseñado para evitar o reducir sus efectos tanto como sea posible. También se implementan medidas para compensar impactos que no pudieron evitarse ni reducirse.

Evita

Como parte del proyecto, se tomaron medidas de evitación. En particular, varias infraestructuras existentes se reutilizan (carreteras, terrenos baldíos, antigua franja ferroviaria, etc.) para evitar ciertos impactos en los entornos naturales.

Reducir

Para reducir los impactos que no pudieron evitarse, el proyecto prevé:

la construcción de dos pasajes que permitían a una gran fauna cruzar el camino en el bosque;

el fomento del paseo y el ciclismo gracias a la intermodalidad facilitada (instalaciones para peatones y ciclistas, creación de aparcamiento para bicicletas cerca de las estaciones, etc.);

la reforestación de edificios agrícolas;

la plantación de muchos árboles y el verdecimiento de los bordes de la línea para combatir las islas de calor urbanas;

la gestión racional del agua de escorrentía y de todos los espacios verdes;

un sitio ecoresponsable (gestión de residuos y agua del sitio, reutilización de materiales, etc.).

Compensar

Cuando no hay una solución para evitar o reducir los impactos medioambientales, Île-de-France Mobilités busca una compensación lo más adecuada posible para los impactos.