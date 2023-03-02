Tranvía

El calendario

Los estudios del proyecto han sido validados y los trabajos preparatorios comenzaron a finales de 2024. Al mismo tiempo, desde el verano de 2021, los concesionarios de la red han estado realizando la redirección de las redes que existen bajo las futuras vías del tranvía.

Calendario para el proyecto de ampliación del tranvía T13

2014: Encuesta de interés público

2014 - 2018: Estudios alternativos de la ruta a través de Poissy, investigación pública adicional y declaración de utilidad pública

2019 - 2024: Estudios preliminares de diseño, estudios de proyectos y adquisiciones de terrenos

2021 - 2025: Obras de concesión

2024 - 2025: Trabajo preparatorio

2025 - 2027: Obras de infraestructuras

2028: Pruebas y prueba en seco antes de la puesta en marcha

Diseño preliminar y estudios de proyecto

2019 > 2024

El objetivo de estos estudios de diseño era detallar la infraestructura a construir y especificar la inserción de la extensión del tranvía T13 en su entorno, como parte del enfoque Evitar, Reducir, Compensar (ERC).

Su objetivo:

  • Ten un conocimiento detallado de la geometría y el relieve del terreno.
  • Conocer la calidad de los suelos: su naturaleza, su resistencia, su posible contaminación, etc.
  • Comprueba el estado y la solidez de las estructuras de ingeniería existentes: puentes, muros de contención, etc.
  • Localizar con precisión las redes de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones situadas en el trazado de la extensión del tranvía T13 hacia Achères.
  • Evaluar los problemas ecológicos y las posibles medidas de protección a implementar, actualizando el inventario ecológico realizado en 2016, que incluye las especies de fauna y flora, así como los hábitats naturales presentes en el perímetro del proyecto.

Este trabajo profundiza y complementa los estudios preliminares realizados entre 2015 y 2017, que se utilizaron para desarrollar el diagrama esquemático y el expediente para la investigación suplementaria de servicios públicos de 2018.

En 2023 se realizaron modificaciones al proyecto para optimizar la ruta.

En cuanto a los estudios del proyecto, sirvieron de base para la redacción de las convocatorias de licitaciones lanzadas a las empresas con vistas a adjudicar contratos de obras para la construcción de la extensión del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères.

Obras de concesión

Mediados de 2021 > 2025

Las primeras obras de ampliación del tranvía T13 son concesiones. Consisten en mover pero también mejorar las redes de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones que se encuentran bajo el andén del tranvía. El objetivo es permitir la construcción de la ampliación del tranvía sin dañar las redes existentes. Estas operaciones a veces son una oportunidad para modernizar las redes.

Trabajo preparatorio: adaptación del terreno para la inserción del tranvía

Finales de 2024 > principios de 2026

Llevadas a cabo en paralelo con las obras de concesión, las obras preparatorias se llevan a cabo antes de las obras de infraestructura. Su objetivo es preparar el terreno para la construcción de la línea porque es necesario liberar espacio, adaptarlo o asegurarlo. Este trabajo puede incluir la limpieza de malezas, restauración ribereña, eliminación de infraestructuras antiguas, etc. En términos concretos, estas son todas las operaciones necesarias para la construcción efectiva del equipo que permitirá el funcionamiento del tranvía.

Obras de infraestructura: construcción de equipos para tranvías

2025 > 2027

Las obras de infraestructura son las obras finales, aquellas que consisten en construir todos los elementos necesarios para la circulación del tranvía. Tuvieron que instalarse el andén, los raíles pero también la señalización ferroviaria y construir las estaciones. También se llevan a cabo desarrollos de "fachada a fachada". Al finalizar estas operaciones, se realizan las fases de prueba y "prueba en seco" antes de poner en servicio el tranvía.

