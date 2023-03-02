El calendario

Diseño preliminar y estudios de proyecto

2019 > 2024

El objetivo de estos estudios de diseño era detallar la infraestructura a construir y especificar la inserción de la extensión del tranvía T13 en su entorno, como parte del enfoque Evitar, Reducir, Compensar (ERC).

Su objetivo:

Ten un conocimiento detallado de la geometría y el relieve del terreno.

Conocer la calidad de los suelos: su naturaleza, su resistencia, su posible contaminación, etc.

Comprueba el estado y la solidez de las estructuras de ingeniería existentes: puentes, muros de contención, etc.

Localizar con precisión las redes de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones situadas en el trazado de la extensión del tranvía T13 hacia Achères.

Evaluar los problemas ecológicos y las posibles medidas de protección a implementar, actualizando el inventario ecológico realizado en 2016, que incluye las especies de fauna y flora, así como los hábitats naturales presentes en el perímetro del proyecto.

Este trabajo profundiza y complementa los estudios preliminares realizados entre 2015 y 2017, que se utilizaron para desarrollar el diagrama esquemático y el expediente para la investigación suplementaria de servicios públicos de 2018.

En 2023 se realizaron modificaciones al proyecto para optimizar la ruta.

En cuanto a los estudios del proyecto, sirvieron de base para la redacción de las convocatorias de licitaciones lanzadas a las empresas con vistas a adjudicar contratos de obras para la construcción de la extensión del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères.