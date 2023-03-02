Desplazamientos forestales relacionados con especies protegidas

Si no se pueden evitar los impactos, entonces se trata de reducirlos: creación de grandes pasajes para la fauna en el bosque, iluminación adaptada, plan de gestión diferencial del hábitat, instalación de refugios para la avifauna, etc.

Finalmente, cuando los impactos no pudieron evitarse o reducirse, deben ser compensados: Île-de-France Mobilités ha definido un programa de compensación para el billete de especies protegidas, que consiste en la recreación de entornos favorables a las especies protegidas afectadas por el proyecto.