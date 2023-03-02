Desplazamientos forestales relacionados con especies protegidas
El proyecto fue diseñado integrando el enfoque evitar-reducir-compensar dentro del significado del Código Medioambiental. En primer lugar, se trata de evitar los impactos tanto como sea posible: limitación de los derechos de paso mediante la reutilización de la Grande Ceinture, implantación de marcas durante la fase de construcción, etc.
Si no se pueden evitar los impactos, entonces se trata de reducirlos: creación de grandes pasajes para la fauna en el bosque, iluminación adaptada, plan de gestión diferencial del hábitat, instalación de refugios para la avifauna, etc.
Finalmente, cuando los impactos no pudieron evitarse o reducirse, deben ser compensados: Île-de-France Mobilités ha definido un programa de compensación para el billete de especies protegidas, que consiste en la recreación de entornos favorables a las especies protegidas afectadas por el proyecto.
El proceso de compensación por todos los impactos del proyecto sobre especies protegidas (aves, erizos, murciélagos, etc.) lo lleva a cabo Île-de-France Mobilités. Se extiende principalmente en cuatro sitios:
- la Île de Devant en Conflans-Sainte-Honorine, con 17,77 ha, que es un proyecto complementario y distinto al de la ciudad de Conflans-Ste-Honorine;
- la "Lisière Saint-Jean" en Achères , en las inmediaciones de la "Forêt domaniale de St-Germain-en-Laye" a 2,28 ha;
- el "Bois des Alluets" en Orgeval, con 22,28 ha;
- un tramo de 3,7 hectáreas de la Grande Ceinture en la comuna de Poissy, que ya no pertenece a la red ferroviaria nacional tras un procedimiento completado en 2024 para la desmantelación y cierre de la línea.
Medida complementaria
Île-de-France Mobilités también financiará la implantación de islas senescentes en el bosque de Saint-Germain, que será implementada por la ONF. Una isla de senescencia es una parte del bosque que queda alejada de la explotación silvicícola: los árboles se desarrollan, envejecen y acaban cayendo de forma natural, creando así entornos favorables para la fauna y la flora.