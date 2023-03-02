Compensación forestal relacionada con la desforestación
Los términos de compensación por la limpieza de terrenos están definidos en la orden de autorización de tickets medioambientales. El área superficial a compensar se calcula según un coeficiente multiplicador fijado en 4,6. Por tanto, el área a compensar es de 65,8789 ha (es decir, 14,3215 ha X 4,6). La compensación puede realizarse en forma de nueva forestación, pero también trabajos de mejora silvicícola.
- Nueva forestación: Île-de-France Mobilités está planeando compensación en forma de nueva forestación para una superficie total de 14,9670 ha, es decir, 13,3970 ha en el municipio de Conflans-Sainte-Honorine (Ile d'en Haut) y 1,57 ha en el antiguo gran anillo ferroviario en el corazón del macizo forestal de Saint Germain. Estas forestaciones deben realizarse en un plazo máximo de 5 años tras la puesta en servicio del T13.
- Trabajo de mejora silvícola: el proyecto financia grandes áreas (50,92 ha) de trabajos de mejora silvícola en el bosque de Saint-Germain-en-Laye, cuyo periodo de ejecución se ha fijado en 20 años. Los trabajos de mejora silvícola serán realizados por la Oficina Nacional de Silvicultura (ONF) como parte de acuerdos quinquennales con Île-de-France Mobilités. Son complementarios al trabajo ya realizado en el contexto de la gestión forestal actual por parte de la ONF.
También se planifican medidas complementarias :
- una zona de forestación forestal que cubre un área de 6 hectáreas está financiada por Île-de-France Mobilités dentro del futuro Bosque de Maubuisson, en el departamento del Val d'Oise, a 1 km en línea recta del bosque de St-Germain;
- en la zona de los Viajeros en Saint-Germain-en-Laye: también está prevista la jardinería.
Requisitos adicionales: selvedges escalonados
Se formarán bordes del bosque alrededor del tranvía fase 2 de la T13 en dos tramos separados dentro del bosque: uno al norte del bosque nacional y otro en el bosque sur del bosque nacional, a ambos lados del tranvía extendido T13.