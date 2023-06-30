¿Quién está llevando a cabo el proyecto del tranvía T13 que extiende Saint-Germain-en-Laye > Achères? ¿Cuál es el papel de cada persona?

Île-de-France Mobilités es el gestor de proyecto de la parte urbana del tranvía T13 entre el sur de Poissy y Achères, además de coordinar con los demás propietarios del proyecto, SNCF Réseau y SNCF Voyageurs. También financia el material rodante y la operación de la extensión del tranvía T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères. SNCF Réseau es la autoridad contratante para el tramo ferroviario entre Lisière-Pereire en Saint-Germain-en-Laye y el sur de Poissy, así como para las estructuras de ingeniería que se conectan con la red ferroviaria en funcionamiento: muros en la Rue Adrienne Bolland en Poissy, el paso elevado que cruza la línea París – Le Havre y el puente ferroviario Achères-Ville del RER. SNCF Voyageurs es la autoridad contratante para las operaciones relacionadas con los edificios auxiliares del dominio ferroviario público, en particular la construcción, mantenimiento y almacenamiento de material rodante. El Estado, la región de Île-de-France y el Departamento de Yvelines financian los estudios y obras de la extensión del tranvía T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères. Los estudios se llevan a cabo en colaboración con todas las ciudades y comunidades implicadas.