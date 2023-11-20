Tranvía

Nueva líneaSaint-Cyr > Saint-Germain

Investigación pública

Actualizado el

Declaración de utilidad pública

PDF

 -  2.2 MB

Folleto de investigación pública

PDF

 -  1.4 MB

Expediente de consulta de servicios públicos - 1. Prueba A

PDF

 -  25.9 MB

Archivo de consulta de servicios públicos - 2. Prueba B

PDF

 -  1.8 MB

Archivo de consulta de servicios públicos - 3. Prueba C

PDF

 -  3.2 MB

Expediente de consulta de servicios públicos - 4. Ejemplo D

PDF

 -  10.3 MB

Expediente de Consulta de Interés Público - 5. Prueba E

PDF

 -  748.5 KB

Archivo de consulta de servicios públicos - 6. Prueba F

PDF

 -  30.6 MB

Archivo de consulta de servicios públicos - 6. Continuación de la Prueba F

PDF

 -  12.9 MB

Expediente de consulta de servicios públicos - 7. Prueba G

PDF

 -  3.7 MB

Expediente de Investigación de Interés Público - 8. Prueba H

PDF

 -  1.4 MB

Archivo de Investigación de Interés Público - 9. Prueba I

PDF

 -  28.2 MB

Expediente de investigación de interés público - 9bis. Prueba J 1

PDF

 -  26.8 MB

Expediente de investigación de interés público - 9bis. Prueba J 2

PDF

 -  31.3 MB

Expediente de investigación de interés público - 9bis. Prueba J 3

PDF

 -  6.5 MB

Expediente de investigación de interés público - 9bis. Prueba J 4

PDF

 -  32.2 MB

Investigación pública antes del DUP

PDF

 -  211.9 KB

Desbroza: Conclusiones y opiniones

PDF

 -  137.3 KB

PLU: Conclusiones y opiniones

PDF

 -  739.4 KB

Apertura de un levantamiento preliminar de parcelas

PDF

 -  1.7 MB

Informe de la Comisión de Investigación

PDF

 -  1.8 MB

Respuesta al Informe de la Comisión de Investigación

PDF

 -  20.2 MB