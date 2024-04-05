AmpliaciónPorte d'Asnières > Porte Dauphine

Desde 2018, el tranvía T3b conecta la Porte de Vincennes (12 de París) con la actual terminal "Porte d'Asnières" (17 de París). La ampliación hasta la Porte Dauphine (16 de París) a través de Porte Maillot se pondrá en marcha el 5 de abril de 2024.
La extensión hasta Porte Dauphine pretende servir mejor al oeste de París. Ofrece conexiones con el metro y el RER C y pronto E en Porte Maillot.
Plan
Cifras clave
7
Nuevas emisoras
3,2Millas
Nuevos caminos
15Actas
entre Porte d'Asnières y Porte Dauphine
74 000
Se esperan pasajeros todos los días en toda la línea
Calendario
- 2016Consulta
- 2016-2017Estudios preliminares
- 2017Diagrama esquemático
- 2018Investigación pública / Proyecto preliminar
- 2019-2020Estudios de proyectos
- 2020-2024Obra
- 5 de abril de 2024Puesta en servicio