Tranvía

AmpliaciónPorte d'Asnières > Porte Dauphine

Desde 2018, el tranvía T3b conecta la Porte de Vincennes (12 de París) con la actual terminal "Porte d'Asnières" (17 de París). La ampliación hasta la Porte Dauphine (16 de París) a través de Porte Maillot se pondrá en marcha el 5 de abril de 2024.

La extensión hasta Porte Dauphine pretende servir mejor al oeste de París. Ofrece conexiones con el metro y el RER C y pronto E en Porte Maillot.

Estado
Francia Relance
Unión Europea
Región de Île-de-France
Ciudad de París
Île-de-France Mobilités

Plan

Cifras clave

7

Nuevas emisoras

3,2Millas

Nuevos caminos

15Actas

entre Porte d'Asnières y Porte Dauphine

74 000

Se esperan pasajeros todos los días en toda la línea

Calendario

  1. 2016
    Consulta
  2. 2016-2017
    Estudios preliminares
  3. 2017
    Diagrama esquemático
  4. 2018
    Investigación pública / Proyecto preliminar
  5. 2019-2020
    Estudios de proyectos
  6. 2020-2024
    Obra
  7. 5 de abril de 2024
    Puesta en servicio