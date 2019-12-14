AmpliaciónGargan > Montfermeil

Tranvía

Desde 2006, el tranvía T4 conecta Aulnay-sous-Bois (RER B) con Bondy (RER E). Desde 2019, la nueva rama presta servicio a las ciudades de Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois y Montfermeil. Desde Bondy, uno de los dos tranvías se desvía hacia Montfermeil en la estación de Gargan. El último tramo, hasta el Hôpital Montfermeil, entró en servicio a finales de agosto de 2020. La nueva rama del tranvía T4 está ayudando a abrir los distritos de la meseta de Clichy-Montfermeil y estará conectada con la línea 16 del metro cuando abra en 2027.

La siguiente fase de este proyecto será la construcción de la "barra norte" (bucle en el centro de Montfermeil), que actualmente se está estudiando.

Imagen 1 de 3

Estación Maurice Audin © Raphaël Fournier

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Seine-Saint-Denis
SNCF
Île-de-France Mobilités

La ruta

Cifras clave

9

Nuevas emisoras

6 minutos

entre cada tranvía durante la hora punta

6,5 km

Nuevos caminos

30 min

entre Bondy y Montfermeil

Calendario

  1. 2009
    Consulta con el aval
  2. 2009-2012
    Estudios preliminares
  3. 2012
    Diagrama esquemático
  4. 2013
    Investigación pública / Declaración de utilidad pública
  5. 2014
    Estudios preliminares de diseño
  6. 2015-2019
    Obra
  7. 14 de diciembre de 2019
    Puesta en servicio al Arboreto
  8. 31 de agosto de 2020
    Incorporación al Hospital de Montfermeil