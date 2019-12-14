AmpliaciónGargan > Montfermeil

Desde 2006, el tranvía T4 conecta Aulnay-sous-Bois (RER B) con Bondy (RER E). Desde 2019, la nueva rama presta servicio a las ciudades de Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois y Montfermeil. Desde Bondy, uno de los dos tranvías se desvía hacia Montfermeil en la estación de Gargan. El último tramo, hasta el Hôpital Montfermeil, entró en servicio a finales de agosto de 2020. La nueva rama del tranvía T4 está ayudando a abrir los distritos de la meseta de Clichy-Montfermeil y estará conectada con la línea 16 del metro cuando abra en 2027.

La siguiente fase de este proyecto será la construcción de la "barra norte" (bucle en el centro de Montfermeil), que actualmente se está estudiando.