Eje de estructuración

Una línea de transporte que estructura el espacio mediante la integración de políticas de transporte y planificación del uso del suelo.

Consulta previa

La consulta preliminar es un momento de información e intercambio con el público. Permite presentar la oportunidad y las principales características del proyecto, pero también recopilar las opiniones y argumentos de todos los actores del territorio sobre los principios y objetivos fundamentales del proyecto.

La consulta debe permitir que:

para responder a las preguntas de los habitantes relacionadas con los cambios provocados por el proyecto,

enriquecer el proyecto integrando las necesidades y expectativas de los interesados del proyecto lo mejor posible para construir una solución compartida.

Esta fase concluyó con un informe aprobado por el Consejo de Mobilités de Île-de-France, que informaba sobre los intercambios y opiniones expresados durante la fase de consulta con el público.

Se realizaron estudios adicionales y se presentó a la población un proyecto más preciso durante la investigación pública.

Los resultados de la consulta y los estudios adicionales han informado las decisiones y decisiones de Île-de-France Mobilités y sus socios sobre el seguimiento que se dará al proyecto.

CPER

Contrato de Proyecto Estado-Región

El Contrato de Proyecto Estado-Región (CPER) es un documento mediante el cual el Estado y una región se comprometen a programar y financiar proyectos importantes durante varios años, como la creación de infraestructuras o el apoyo a sectores del futuro. Con una duración de siete años, los contratos de proyectos Estado-región reemplazan a los contratos de planificación creados por la ley de 29 de julio de 1982 sobre la reforma urbanística. El gobierno, a través del intermediario del prefecto regional, representado por su secretario general de asuntos regionales (SGAR), acuerda con el ejecutivo de la región la ejecución de proyectos relacionados con la planificación regional del uso del suelo y la participación de cada entidad en la financiación. Otras autoridades locales (consejos departamentales, comunidades urbanas, etc.) pueden unirse a un CPER siempre que contribuyan a la financiación de los proyectos que les afectan.

CPRD

Contrato especial Región-Departamento

El Contrato Especial Región-Departamento es una herramienta de programación financiera, complementaria al Contrato de Proyecto Estado-Región. Define los compromisos financieros de la región de Île-de-France y sus departamentos en términos de instalaciones públicas, desarrollo regional, etc. Contribuye a la implementación del SDRIF.

DOCP

Carpeta de objetivos y características principales

El Archivo de Objetivos y Características Principales es el apoyo de Île-de-France Mobilités para la presentación de sus proyectos en la fase preliminar de estudio. Su aprobación por el Consejo de Mobilités de Île-de-France marca el inicio de la consulta con los cargos electos y la población.

DUP

Declaración de utilidad pública

Acto administrativo que reconoce la naturaleza de "utilidad pública"* de una operación planificada por o en nombre de una entidad pública, tras haber obtenido la opinión de la población al finalizar una investigación de servicios públicos. En particular, esta ley es el requisito previo para una expropiación (por razones de utilidad pública) que sería necesaria para la continuación de la operación.

* Interés general en cuyo nombre el Estado confiere una ventaja (reconocimiento de utilidad pública) o imponga sujeción (servidumbre de utilidad pública, expropiación por razones de utilidad pública).

Investigación pública

En la última fase de la consulta pública, la investigación pública tiene como objetivo presentar el proyecto y sus impactos en el medio ambiente, así como las medidas que se tomarán para limitar sus efectos, permitiendo al tiempo que el público exprese su opinión sobre el proyecto.

La investigación se abre mediante una orden emitida por el prefecto, que nombra a un comisario-investigador o a una comisión pública de investigación compuesta por varios miembros.

Al final de la investigación, el comisionado investigador elabora un informe, sobre la base del cual este formula una opinión, que puede ser favorable, posiblemente con recomendaciones y/o reservas, o desfavorable. El prefecto podrá entonces emitir una orden declarando que el trabajo es de interés público, lo que permitirá el inicio de las operaciones.

Se está llevando a cabo una investigación pública sobre estudios más completos que los necesarios para la consulta.

Estudios preliminares

Estudios realizados por los responsables del proyecto para la preparación del archivo de diagramas esquemáticos y para la investigación pública.

Asistencia

Número de personas subiendo al tren: esta es la demanda de transporte.

Grand Paris Express

200 km de líneas automáticas, tantas como el metro actual, y 68 estaciones: ¡el Grand Paris Express es el mayor proyecto urbano de Europa!

Mucho más que una red de transporte, abre nuevos horizontes y ofrece muchas oportunidades. Con él, la metrópoli se hizo más grande y unida.

Las cuatro nuevas líneas del Grand Paris Express (15, 16, 17 y 18), así como la línea 14 extendida hacia el norte y el sur, estarán conectadas a la red de transporte existente. Esencialmente subterráneo, el nuevo metro cruzará los territorios del Gran París para conectarlos entre sí y con la capital. Gracias a ello, será más fácil desplazarse de un punto a otro en la región de Île-de-France sin pasar por París, pero también llegar más rápido al corazón de la capital desde sus afueras.

Una nueva alternativa al coche, el Grand Paris Express, reducirá la contaminación y los atascos y contribuirá a crear una metrópoli más respetuosa con el medio ambiente.

Hora punta de la mañana

El periodo del día en el que el número de visitantes es mayor y concentrado en el tiempo. En la red de París, la hora punta de la mañana es entre las 8:30 y las 9:30.

Así, la capacidad de una línea se define en relación con las simulaciones de tráfico de la hora punta de la mañana.

Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités es la única autoridad organizadora de movilidad sostenible en Île-de-France. Imagina, organiza y financia el transporte público para todos los residentes de Île-de-France.

Su objetivo: mejorar la movilidad y el servicio proporcionado a los pasajeros mediante la pilotaje de este proyecto junto a los demás actores.

Intermodalidad

Intermodalidad se refiere a la posibilidad de cambiar fácilmente de un modo de transporte a otro durante el mismo trayecto.

También es un principio de organización y articulación de la oferta de transporte, que busca coordinar varios sistemas modales mediante una gestión y desarrollo específicos de las interfaces entre las diferentes redes.

Autoridad contratante

Función definida por la ley de 12 de julio de 1985 sobre gestión pública de proyectos: "El propietario de un proyecto es la persona jurídica para la que se construye la obra. […].

Le corresponde a él, tras haber determinado la viabilidad y adecuación de la operación prevista, determinar su ubicación, definir el programa, decidir el sobre financiero provisional, asegurar su financiación, elegir el proceso por el cual se realizarán las obras y concluir, con los gestores de proyecto y contratistas que elija, los contratos para la realización de los estudios y la ejecución de las obras. El propietario del proyecto definirá en el programa los objetivos de la operación y las necesidades que debe satisfacer, así como las limitaciones y requisitos de calidad social, urbana, arquitectónica, funcional, técnica y económica, integración en el paisaje y protección del medio ambiente".

PDUIF

Plan de Viajes Urbanos para Île-de-France

Desarrollado por Île-de-France Mobilités en 2011, el Plan de Viaje Urbano de Île-de-France es un documento de planificación y programación que define los objetivos a alcanzar y las acciones a llevar a cabo para organizar los desplazamientos de los residentes de Île-de-France de manera sostenible. Las medidas previstas deberían permitir organizar el transporte de personas y mercancías (transporte público, motocicletas, taxis, coches, camiones, trenes, etc.), así como políticas de aparcamiento y gestión viaria.

Además, este plan también incluye cuestiones de planificación, que son inseparables de las cuestiones de transporte. Bajo la limitación de las capacidades de financiación, debe ser posible lograr un equilibrio sostenible entre las necesidades de movilidad de las personas y los bienes, la protección del medio ambiente y la salud, y la preservación de la calidad de vida.

El PDUIF debe ser compatible con el Plan Director de la Región de Île-de-France (SDRIF), del cual permite implementar el componente de transporte de forma operativa, siendo exigible frente al Esquema de Coherencia Territorial (SCoT) y al Plan Urbano Local (PLU).

PMR

Persona con movilidad reducida

Una persona con movilidad reducida se considera cualquier persona que, temporal o permanentemente, pueda verse obstaculizada en sus movimientos. Además de las personas con discapacidad (motoras, visuales, auditivas), la parte de la población mayor que tiene dificultades para desplazarse, las personas con carritos, se considera PRM.

Centro de intercambio

Un lugar privilegiado de acceso a una oferta de transporte diversificada, así como a todos los demás componentes del servicio esenciales para la realización del viaje (venta de billetes, información multimodal, etc.).

RATP

Régie Autonome des Transports Parisiens

La RATP es uno de los operadores de líneas de transporte público en la región de Île-de-France, y actúa dentro del marco del contrato de delegación de servicios públicos firmado con Île-de-France Mobilités. Principal operador multimodal del mundo (RER, Metro, tranvía y autobús), opera 14 líneas de metro, 2 líneas RER (A y B), 3 líneas de tranvía, un servicio lanzadera automática que conecta París con el aeropuerto de Orly y más de 300 líneas de autobús.

Cambio modal

Un cambio en el modo de transporte de pasajeros o mercancías, por ejemplo, de usar un coche o avión a usar un tren.

RER

Red Regional Express

La red regional de exprés de Île-de-France, comúnmente conocida como la RER, es una red ferroviaria de transporte público que sirve a París y sus suburbios, formando parte de la red regional llamada Transilien. Compuesto por cinco líneas (A, B, C, D y E), cuenta con 257 paradas para 587 km de vía (incluidos 76,5 km subterráneos, principalmente situados en el centro de París) y es utilizado por 2,7 millones de pasajeros al día.

Toda la red opera con servicios frecuentes y regulares. El objetivo es ofrecer un servicio cada diez minutos o un cuarto de hora durante las horas valle en un área de unos 15 a 20 kilómetros y cada veinte minutos o media hora en un área de unos 40 a 50 kilómetros alrededor de París.

Dentro de París, el RER se utiliza como red exprés que ofrece múltiples conexiones con el metro.

Por razones históricas, parte de la red está gestionada por la RATP (A y B), mientras que el resto forma parte de la red SNCF (C, D y E).

Diagrama esquemático

El diagrama esquemático define con precisión la esencia de una operación de desarrollo, analiza sus efectos tanto para la comunidad como para la empresa operadora, y debe justificar la elección del medio de transporte a elegir.

En esta etapa, los estudios técnicos presentados en el diagrama esquemático son más detallados que los del DOCP.

Tras la aprobación del Consejo de Île-de-France Mobilités, el esquema permite al prefecto correspondiente calificar el proyecto como un "proyecto de interés general", garantizando que se tenga en cuenta en los documentos de urbanismo.

SDRIF

Plan director para la región de Île-de-France

El Plan Director de la región de Île-de-France es un documento de planificación regional que define una visión global y a largo plazo del futuro de la región de Île-de-France y sus territorios, en términos de planificación espacial y desarrollos sociales, económicos y medioambientales.

Revisado y luego adoptado por el Consejo Regional de Île-de-France en septiembre de 2008, su candidatura define un conjunto de ambiciones y medios para desarrollar una región más dinámica y unida, en todas sus dimensiones: vivienda, transporte, desarrollo económico, preservación del medio ambiente, establecimiento de infraestructuras y servicios importantes de importancia regional.

Simulación de tráfico

Representación de un sistema de transporte que permite estimar las necesidades futuras de desplazamiento de un proyecto de transporte.

Tradicionalmente, la previsión del tráfico se realiza utilizando un modelo de cuatro etapas. Un individuo debe decidir su movimiento en cuatro preguntas: si realizar el movimiento (generación), a dónde ir (distribución), cómo moverse (elección de modo) y qué ruta elegir (asignación).

Velocidad comercial

Esta es la velocidad media del tráfico en una línea de transporte en funcionamiento regular (excluyendo las pruebas técnicas). Tiene en cuenta la velocidad máxima, las paradas y, si el modo de transporte público no está en su propio carril, los atascos. Además, no tiene en cuenta los tiempos de embarque.

ZAC

Zona de desarrollo concertado

Un procedimiento de desarrollo según la legislación urbanística francesa, un ZAC es un sector en el que una autoridad local o una institución pública decide desarrollar y equipar terrenos con vistas a la construcción de viviendas, comercios o núcleos de actividad económica. Uno de los principales objetivos es facilitar la consulta entre las autoridades públicas y los promotores privados. Por tanto, es una herramienta adaptada a intervenciones en distritos urbanizados (recalificación o renovación urbana). Es, sobre todo, un procedimiento para la producción de terrenos para construcción, pero esto no excluye su implementación en el contexto de la renovación urbana.