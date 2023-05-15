Opiniones publicadas

AmpliaciónSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Publicado el 2023 May 22
No puedo esperar a la ampliación de la T8 y a la apertura de los territorios de Seine Saint Denis.
También sería bienvenido un aumento en la velocidad y frecuencias del tráfico
Publicado el 2023 May 15
El tranvía T8 es muy esperado.
En cuanto a la modificación del PLUi, tengo algunas reflexiones que hacer:
Una reducción del 2% en los desplazamientos motorizados en 10 años
Una reducción de solo un