Los temas de la consulta en curso

La fase de consulta continua es una fase de diálogo con el territorio que permite perfeccionar el proyecto aguas arriba de la investigación pública y satisfacer de la mejor manera las expectativas de los residentes y futuros usuarios. Está siendo llevado a cabo por Île-de-France Mobilités como parte de los estudios adicionales sobre el proyecto de ampliación del tranvía T8. Estos nuevos estudios traen consigo su parte de cambios que Île-de-France Mobilités, en su enfoque de diálogo con el público, desea presentar a los residentes locales, usuarios, actores económicos, asociaciones, etc.

Esta nueva fase de consulta será, por tanto, una oportunidad para debatir desarrollos y perfeccionar el proyecto con vistas a elaborar el esquema en previsión de la investigación pública que tendrá lugar en 2023.

La terminal de Rosa-Parks ya era uno de los principales temas de la consulta preliminar. Como las dos variantes propuestas en ese momento no eran del todo satisfactorias, Île-de-France Mobilités estudió otras tres variantes. Uno de ellos situaba la terminal en el patio delantero, paralelo a la parada del tranvía T3b y frente a la entrada norte de la estación Rosa-Parks del RER E. Habría permitido conexiones a pie muy cortas, pero suponía riesgos para la seguridad de los peatones, degradaba gravemente las condiciones de funcionamiento del tranvía T8 y del tranvía T3b y generaba una contaminación acústica significativa en la calle Cesária Évora, que es muy empinada. Por ello, fue abandonado. Finalmente, se presentarán dos variantes:

una en parte de la carretera Boulevard Macdonald, frente a la entrada al patio delantero de Rosa-Parks, que permite conexiones llanas con el tranvía T3b y el RER E y preserva los árboles que bordean el bulevar;

la otra en la rue Gaston Tessier, frente a la entrada sur de la estación Rosa-Parks del RER E.

La consulta continua permitirá a los participantes conocer los desarrollos y nuevas posibilidades previstas para la inserción de rutas ciclistas a lo largo de la ruta en complementariedad con el RER V.

La inserción del tranvía también ha sido rediseñada en ciertas partes de la ruta para fomentar la complementariedad con otros medios de transporte y otros usuarios del espacio público.

La consulta continua también es el momento para recopilar las opiniones y expectativas de futuros usuarios a través de varios mecanismos de participación.

Cómo participar

Los diferentes métodos de consulta están diseñados y diseñados para ser complementarios y para cubrir no solo cuestiones transversales, sino también cuestiones locales. ¡Las reuniones se acercan muy pronto!

Así, se organizan dos paseos exploratorios en la zona de la Avenue d'Aubervilliers – Rosa Parks y en el distrito de Franc Moisin. La primera te permitirá descubrir en el terreno la inserción de la terminal y la del tranvía en la Avenue d'Aubervilliers y Skanderbeg. La segunda será una oportunidad para que los participantes conozcan los nuevos componentes del proyecto (estación Pressensé, traslado de la estación Casanova, tala y compensación de árboles en la rue du Court de Montfort). Estas dos caminatas serán seguidas de un tiempo en la sala para recoger las opiniones de los participantes.

Una reunión local permitirá a IDFM reunirse con usuarios y residentes del distrito del Front Populaire. Estos momentos de intercambio en el terreno serán momentos privilegiados para informar y recopilar las expectativas y opiniones de los distintos actores de este sector.

Por último, un taller online para actores económicos les permitirá escuchar sus expectativas y responder a todas sus preguntas.

Las fechas de las reuniones