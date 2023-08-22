Consulta de MECDU

¿Cuál es el estado del proyecto de ampliación del tranvía T8?

La consulta preliminar celebrada en 2019 brindó a los residentes y partes interesadas locales la oportunidad de debatir sobre la posibilidad del proyecto y de opinar sobre los escenarios para integrar el tranvía en la ciudad. Como continuación de esta primera vez de intercambio, en otoño de 2022 se llevó a cabo una nueva consulta llamada "continua" para compartir con el público el progreso de los estudios. Finalmente, la consulta previa al MECDU, que actualmente está en curso, está abierta del 24 de abril de 2023 al 24 de mayo de 2023, inclusive. Posteriormente, el proyecto será objeto de una Investigación antes de la Declaración de Utilidad Pública.

¿Qué es el MECDU?

La Compatibilidad de Documentos de Planificación Urbana (MECDU) es un procedimiento que garantiza que un proyecto de desarrollo sea tenido en cuenta por los documentos de planificación urbana. Ayuda adaptar y modificar estos documentos para que el proyecto en cuestión sea factible.

Los desarrollos relacionados con la inserción del tranvía T8 requieren la compatibilidad del Plan Urbano Intercomunal Local de la Comuna de Plaine (PLUi), con el que se asocian los municipios de Saint-Denis, Aubervilliers y Villetaneuse.

Documentos de planificación urbana para planificar la planificación del uso del suelo

Los documentos de planificación urbana se componen principalmente de programas, planos, diagramas y mapas. Su objetivo es organizar y planificar el desarrollo de uno o más territorios interviniendo a diferentes niveles: municipio, intermunicipio, aglomeración, departamento, etc.

Entre estos documentos regulatorios, se encuentran en particular el Plan de Viajes Urbanos de Île-de-France (PDUIF), el Plan de Viajes Locales (PLD) o el Plan Urbano Local (PLU), que pueden ser a nivel municipal o intercomunal (PLUi), etc. Estos últimos tienden a garantizar el equilibrio del desarrollo de un territorio reflejando las ambiciones de su desarrollo y la supervisión de su urbanización.

Los objetivos de esta consulta

En la aplicación del código de planificación urbana, el objetivo de esta consulta es:

Informar al público sobre la naturaleza y el progreso del proyecto;

al público sobre la naturaleza y el progreso del proyecto; Recopilar opiniones sobre la compatibilidad de la Plaine Commune PLUi y proporcionar a los socios los elementos útiles para la adaptación de los documentos que se les exigiría realizar si fuera necesario;

opiniones sobre la compatibilidad de la Plaine Commune PLUi y proporcionar a los socios los elementos útiles para la adaptación de los documentos que se les exigiría realizar si fuera necesario; Preparar los siguientes pasos del proyecto, incluida la fase de investigación pública.

El objetivo de esta consulta es responder de forma más específica a las directrices establecidas en la ley ASAP del 7 de diciembre de 2020.

Por tanto, esta consulta regulatoria no pretende discutir la idoneidad del proyecto de extensión T8, en la medida en que ya se ha sometido a consulta previa en 2019 y luego a consulta continua en 2022.

El alcance de la consulta

Esta consulta preliminar sobre la Compatibilidad de Documentos de Planificación Urbana (MECDU) se refiere únicamente al Plan Urbano Intercomunal Local (PLUi) de Plaine Commune. Por tanto, no se trata de la PLU de París, que no requiere ninguna compatibilidad respecto al proyecto.