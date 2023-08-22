La consulta preliminar de 2019

La fase preliminar de consulta tuvo lugar del 9 de septiembre de 2019 al 26 de octubre de 2019. Las modalidades de la consulta, definidas con el garante y las partes interesadas, incluían:

2 reuniones informativas antes de la consulta;

3 reuniones de proximidad en puntos estratégicos a lo largo de la ruta;

1 visita al sitio a lo largo de la ruta;

2 talleres participativos;

Un formulario en papel;

Un formulario online;

Aviso por correo.

Se recopilaron más de 450 opiniones individuales o institucionales. Un repaso a las principales lecciones de la consulta.

La oportunidad del proyecto

Para la gran mayoría de los participantes en la consulta, la ampliación del tranvía T8 se percibió como un proyecto útil y positivo, en particular para mejorar el servicio de una zona que hoy en día sigue siendo desatendida.

La ruta general y las estaciones

Aunque la ruta se consideraba generalmente prudente, las estaciones de Pressensé y Rosa-Parks concentraron las preguntas y aportaciones.

En la estación de Pressensé, la gran mayoría de los participantes se opuso a las medidas de precaución y expresó su deseo de construir la estación al mismo tiempo que el resto de la ruta para enviar una señal a favor de un trato igualitario a los territorios y barrios que atraviesa el proyecto. Una petición a la que Île-de-France Mobilités respondió positivamente.

Se presentaron al público dos variantes de la terminal en Rosa-Parks. Como un gran número de participantes consideró que ninguna de las variantes era satisfactoria, se llevaron a cabo nuevos estudios. Ahora se está proponiendo una nueva alternativa.

Los impactos del proyecto

La consulta permitió comprender mejor las expectativas y temores de los participantes respecto al impacto del proyecto de extensión en su entorno. Se trataron los siguientes temas:

Las otras líneas de transporte;

Tráfico de coches y aparcamiento;

Regeneración urbana;

Vegetación;

Molestias;

La inserción del tranvía.

