El terminal en Rosa Parks
El terminal en Rosa-Parks: las variantes
Variantes previstas en consultas previas
La consulta preliminar presentó y sometió a debate dos variantes del terminal en Rosa-Parks:
- Por primera vez, el tranvía paró en el centro del puente de la Rue d'Aubervilliers, muy por encima de la plaza Rosa Parks. Esto implicaba gestionar una diferencia significativa de altitud para construir conexiones peatonales;
- Para el segundo, el tranvía se aparcó en la acera sur de Macdonald Boulevard, lo más cerca posible del paso peatonal que da acceso al patio norte de Rosa Parks, pero sin co-visibilidad en el patio delantero y con un gran impacto en los jardineros y árboles existentes.
Tras la consulta, ninguna de las dos variantes pareció satisfactoria y se realizaron estudios adicionales. Estos estudios buscaban especialmente optimizar las conexiones e integrar mejor la terminal en la ciudad existente.
Propuestas de nuevas terminales
Se han estudiado cuatro alternativas. Dadas las desventajas y ventajas de cada opción, Île-de-France Mobilités y los socios del proyecto están considerando presentar dos variantes del terminal:
- una en parte de la carretera Boulevard Macdonald, frente a la entrada al patio delantero de Rosa-Parks, que permite conexiones llanas con el tranvía T3b y el RER E y preserva los árboles que bordean el bulevar;
- la otra en la rue Gaston Tessier, frente a la entrada sur de la estación Rosa-Parks del RER E.