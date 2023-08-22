El terminal en Rosa Parks

Para el segundo, el tranvía se aparcó en la acera sur de Macdonald Boulevard, lo más cerca posible del paso peatonal que da acceso al patio norte de Rosa Parks, pero sin co-visibilidad en el patio delantero y con un gran impacto en los jardineros y árboles existentes.

Tras la consulta, ninguna de las dos variantes pareció satisfactoria y se realizaron estudios adicionales. Estos estudios buscaban especialmente optimizar las conexiones e integrar mejor la terminal en la ciudad existente.