El sector de La Plaine
Los retos del sector
- Mitigar los recortes urbanos: el tranvía debería facilitar el cruce de la autopista A86, el Canal Saint Denis y luego las vías del ferrocarril a nivel del Stade de France. El proyecto incluye la construcción de un nuevo puente sobre el canal Saint-Denis y bajo la A86. Debe permitir la circulación de bicicletas, peatones, autobuses y vehículos pesados y ligeros, en una ruta utilizada para convoyes excepcionales mientras el tranvía cruzará el canal en el eje del puente existente del Pont de Pressensé.
- Hacer que todas las formas de movilidad coexistan: debido a la naturaleza muy estrecha del Chemin du Cornillon, por donde solo podrá pasar el tranvía, y en el contexto de la peatonalización de la Rue des Fillettes, la implantación de rutas ciclistas separadas de la ruta del tranvía es esencial para garantizar la seguridad y el confort tanto de ciclistas como de peatones. Así, entre el Stade de France y la Place du Front populaire, se animará a los ciclistas que crucen la zona a utilizar los caminos construidos por el proyecto en calles paralelas, al oeste de la ruta del tranvía. Este enfoque pretende fomentar la movilidad activa limitando los conflictos entre usuarios de los diferentes modos para evitar accidentes.
- Fortalecimiento de la reforestación: como en otros sectores, reducir aún más el número de talas saludables es un gran desafío (casi 80 árboles en juego). El potencial de plantación en las inmediaciones del impacto es bastante favorable en este sector, con 130 árboles nuevos a lo largo de la ruta. Esto creará islas de frescura y sombra para los nuevos espacios peatonales en este espacio actualmente muy mineral.
- Preservar el entorno vital: el tranvía se inserta en calles estrechas que sirven a muchas viviendas y centros educativos (campus, escuelas, institutos). La calidad de la integración urbana del tranvía y la reducción de la contaminación por ruido y vibraciones representan, por tanto, un tema especialmente sensible para este sector.
El cruce del canal Saint-Denis (intención de desarrollo no contractual)