El sector de Tiendas Generales
Los retos del sector
- Apertura del parque empresarial a la ciudad: la llegada del tranvía fortalecerá los vínculos entre este parque empresarial y los barrios residenciales que lo rodean, en particular la zona de la ZAC des Mines Fillettes, una operación de recualificación urbana liderada conjuntamente por Plaine Commune y la Ciudad de París. Estos cambios permitirán garantizar la continuidad de los enlaces de transporte público e individual (carriles bici, rutas peatonales) y ofrecer al mayor número posible de personas acceso a lugares de interés, como el gran bosque urbano desarrollado por ICADE dentro del parque empresarial.
- Apoyando el dinamismo económico: el sitio de Almacenes y Almacenes Generales es ahora un parque empresarial dinámico con muchos empleos. La integración del tranvía se ha diseñado en estrecha consulta con las empresas para tener en cuenta sus limitaciones operativas. La coordinación del sitio es un tema especialmente delicado en este sector. La fase de las obras de tranvía y los desvíos tendrán en cuenta las necesidades específicas de las empresas (acceso, periodo de trabajo, etc.) para garantizar la buena continuidad de las actividades.
Estación Front Populaire (intención de desarrollo no contractual)