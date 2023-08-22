El sector parisino
Los retos del sector
- Cruzando la circunvalación y el Boulevard des Maréchaux: el tranvía cruzará estas dos principales arterias de la conurbación parisina antes de llegar a su nueva terminal. Minimizar el impacto en el tráfico y garantizar la prioridad del tranvía en todos los cruces que salpican la Avenue de la Porte d'Aubervilliers representa un gran desafío en el sector.
- Apoyando la remodelación de la Porte d'Aubervilliers: el tranvía representa una oportunidad excepcional para fortalecer el carácter urbano y paisajístico de esta línea vital entre los distritos XVIII y XIX y el municipio de Aubervilliers. Los intereses sociales, paisajísticos y ecológicos que representa esta remodelación son aún más significativos, ya que el tranvía servirá a barrios que serán objeto de grandes proyectos de renovación urbana. Aunque el proyecto supondrá la tala de unos 40 árboles en este tramo de la ruta, la remodelación de la rotonda de la Place Skanderbeg y el refuerzo y ampliación del corredor arbolado en el centro de la avenida hasta la Avenida Victor Hugo en Aubervilliers permitirá plantar más de 100 árboles en la zona.
- Optimización de la intermodalidad: un gran desafío para el sector es la calidad de las conexiones con la estación RER E Rosa Parks, la estación de tranvía T3b y las paradas de las distintas líneas de autobús que sirven al intercambiador. Los intercambios de pasajeros tendrán lugar en el mismo nivel que la gran plaza frente a Rosa Parks. Garantizar la fluidez del tráfico, la legibilidad, seguridad y comodidad de las rutas de conexión requiere intervenciones específicas en el patio de entrada (señalización, reforestación, etc.). Estas deberán diseñarse en estrecha consulta con los residentes locales y todos los interesados implicados.
La estación terminal de Rosa Parks (intención de desarrollo no contractual)