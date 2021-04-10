Nueva líneaParis > Orly-Ville

El tranvía T9 conecta Porte de Choisy (13 de París) con el centro de Orly (94).
Esta nueva línea reforzará la oferta de transporte en las ciudades de Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly y París. Sustituye a la antigua línea de autobús 183, que conectaba Porte de Choisy con el aeropuerto de Orly y que, con más de 56.000 pasajeros diarios, estaba alcanzando su límite en cuanto a capacidad.
La ruta
Cifras clave
Más de 70.000
Viajeros diarios
6
Municipios atendidos
19
Estaciones
30 minutos
aproximadamente entre Porte de Choisy y Orly-Gaston Viens
Calendario
- 2012Consulta
- 2013Diagrama esquemático
- 2014Investigación pública
- 2015Declaración de utilidad pública / Proyecto preliminar
- 2016Estudios de proyectos
- 2016-2018Trabajo preparatorio
- 2018-2021Obras y pruebas
- 10 de abril de 2021Puesta en servicio