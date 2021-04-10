Tranvía

Nueva líneaParis > Orly-Ville

El tranvía T9 conecta Porte de Choisy (13 de París) con el centro de Orly (94).

Esta nueva línea reforzará la oferta de transporte en las ciudades de Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly y París. Sustituye a la antigua línea de autobús 183, que conectaba Porte de Choisy con el aeropuerto de Orly y que, con más de 56.000 pasajeros diarios, estaba alcanzando su límite en cuanto a capacidad.

Orly - Gaston Viens © CL Havet

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Val-de-Marne
Ciudad de París
Île-de-France Mobilités

La ruta

Cifras clave

Más de 70.000

Viajeros diarios

6

Municipios atendidos

19

Estaciones

30 minutos

aproximadamente entre Porte de Choisy y Orly-Gaston Viens

Calendario

  1. 2012
    Consulta
  2. 2013
    Diagrama esquemático
  3. 2014
    Investigación pública
  4. 2015
    Declaración de utilidad pública / Proyecto preliminar
  5. 2016
    Estudios de proyectos
  6. 2016-2018
    Trabajo preparatorio
  7. 2018-2021
    Obras y pruebas
  8. 10 de abril de 2021
    Puesta en servicio