Autobuses innovadores
El Tzen 4 es un hecho inédito a nivel mundial gracias a que los vehículos combinan tres características: autobuses biarticulados (24 metros), 100% eléctricos y en funcionamiento gracias a la carga terrestre. Este nuevo equipo será totalmente accesible para personas con movilidad reducida (PRM). Todos los autobuses Tzen 4 serán espaciosos, luminosos, climatizados, equipados con amplias puertas correderas y puertos USB y un sistema de videovigilancia.
Tras bambalinas de Tzen 4
¡Descubre los bastidores de la creación de los Tzen 4!
Un lugar esencial para los autobuses Tzen 4: el Centro de Operaciones de Autobuses (COB)
Situado cerca de la terminal de Corbeil-Essonnes, el centro de operaciones de autobuses se encargará del mantenimiento, limpieza y aparcamiento de los futuros autobuses Tzen 4.
Île-de-France Mobilités y los financiadores desean ser ejemplares en el rendimiento medioambiental del lugar y han asegurado que esté bien integrado en su entorno urbano.
Un paisajista y un ecólogo participaron en el diseño para combinar limitaciones técnicas, requisitos medioambientales y calidad arquitectónica. Además, este nuevo edificio sostenible permite la verdización de toda la cubierta, los paneles solares, el uso de agua en circuito cerrado y la creación del 20% de los espacios verdes.