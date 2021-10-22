Autobuses innovadores

Situado cerca de la terminal de Corbeil-Essonnes, el centro de operaciones de autobuses se encargará del mantenimiento, limpieza y aparcamiento de los futuros autobuses Tzen 4.

Île-de-France Mobilités y los financiadores desean ser ejemplares en el rendimiento medioambiental del lugar y han asegurado que esté bien integrado en su entorno urbano.

Un paisajista y un ecólogo participaron en el diseño para combinar limitaciones técnicas, requisitos medioambientales y calidad arquitectónica. Además, este nuevo edificio sostenible permite la verdización de toda la cubierta, los paneles solares, el uso de agua en circuito cerrado y la creación del 20% de los espacios verdes.