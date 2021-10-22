Complejos modernos y cómodos

Las paradas actuales de la línea de autobús 4206 (antigua 402) serán sustituidas por estaciones Tzen 4, más espaciosas y mejor equipadas. Los andenes se amplían para acomodar autobuses de 24 metros. Los viajeros pueden esperar cómodamente su autobús gracias a bancos y refugios. También podrán comprar su entrada en el resort. Las estaciones también estarán equipadas con pantallas de información en tiempo real, así como cámaras de videoprotección.

El Tzen 4 también mejora la accesibilidad para todos los pasajeros, incluidas las personas con movilidad reducida (PRM):