Complejos modernos y cómodos
Tzen 4 - Estación Marchais Guesdon en Evry-Courcouronnes (intenciones de desarrollo)
Las paradas actuales de la línea de autobús 4206 (antigua 402) serán sustituidas por estaciones Tzen 4, más espaciosas y mejor equipadas. Los andenes se amplían para acomodar autobuses de 24 metros. Los viajeros pueden esperar cómodamente su autobús gracias a bancos y refugios. También podrán comprar su entrada en el resort. Las estaciones también estarán equipadas con pantallas de información en tiempo real, así como cámaras de videoprotección.
El Tzen 4 también mejora la accesibilidad para todos los pasajeros, incluidas las personas con movilidad reducida (PRM):
- Los andenes están elevados al mismo nivel que el autobús, para facilitar la subida y bajada de los usuarios. Para facilitar el acceso de las personas en silla de ruedas, los autobuses estarán equipados con rampas.
- Los dispositivos de anuncios sonoros y visuales permiten compartir información de los pasajeros con todos.
- Se instalan tiras en relieve en el suelo y se dibujan patrones en las ventanas de los refugios para ayudar a las personas con discapacidad visual.