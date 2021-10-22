Una línea de servicio de alto nivel
Un site propre pour une circulation fluide et régulière
El Tzen 5 circulará por un carril dedicado, separado del resto del tráfico, durante casi todo su recorrido. Esta configuración garantiza un ritmo constante y tiempos de viaje controlados, cercanos al nivel de servicio de un tranvía, con un autobús cada 5 minutos en hora punta. La inserción del terreno dedicado se adapta al contexto urbano cruzado y puede desarrollarse tanto al lado de la carretera (lateralmente) como en el centro de la carretera (axial). De vez en cuando, en ciertos sectores que están limitados o en proceso de cambio urbano, los autobuses Tzen 5 circulan en tráfico general.
Prioridad en los cruces: menos espera, más regularidad
Se desplegará un sistema de prioridad de semáforos en todas las intersecciones equipadas. Los sensores detectarán la aproximación del autobús y activarán el cambio a verde, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la regularidad del servicio. Gracias a estos dispositivos, el Tzen 5 ofrecerá una velocidad comercial media de 17 km/h, comparable a la de un tranvía, para un trayecto de terminal a terminal en unos 33 minutos. Este sistema, diseñado para optimizar los ciclos de semáforos, también permite limitar las interrupciones en el tráfico general de otros vehículos.
Resorts cómodos, modernos y accesibles
Las 19 estaciones de Tzen 5 se adaptarán según altos estándares de confort y accesibilidad, inspirados en las estaciones de tranvía:
- Muelles elevados para facilitar el embarque
- Refugios resistentes a la intemperie
- Iluminación reforzada para seguridad de día y de noche
- Información de pasajeros en tiempo real
- Tótems de 6 metros de altura para facilitar la identificación de estaciones
- Máquinas expendedoras de entradas
La accesibilidad universal ha guiado el diseño de las estaciones: la señalización visible, los anuncios sonoros, las rampas PRM, las marcas en el suelo y los contrastes visuales garantizan un uso sencillo e inclusivo para todos.
Material rodante moderno y 100% eléctrico
En línea con sus compromisos medioambientales de Île-de-France Mobilités, la línea estará equipada con autobuses 100% eléctricos. Para garantizar una puesta en marcha oportuna, el Tzen 5 será operado con autobuses eléctricos de 18 metros tan pronto como se inaugure. A largo plazo, autobuses biarticulados de 24 metros, con mayor capacidad, se desplegarán gradualmente en la línea para apoyar el aumento de la carga vinculado a la transformación de los distritos atendidos.
El Centro de Operaciones de Autobuses: el corazón palpitante de la línea
Situado en la Avenue de Lugo en Choisy-le-Roi, el Centro Operativo de Autobuses (COB) es el centro neurálgico de la línea. Reúne todas las funciones esenciales para su funcionamiento diario: almacenamiento, lavado y carga nocturna de autobuses eléctricos, taller de mantenimiento para mantenimiento mecánico, eléctrico y electrónico. Diseñado para combinar rendimiento medioambiental, calidad arquitectónica y confort de trabajo, el COB está totalmente en línea con la transformación urbana del sector Lugo en Choisy-le-Roi.