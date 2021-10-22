Un site propre pour une circulation fluide et régulière

Las 19 estaciones de Tzen 5 se adaptarán según altos estándares de confort y accesibilidad, inspirados en las estaciones de tranvía:

- Muelles elevados para facilitar el embarque

- Refugios resistentes a la intemperie

- Iluminación reforzada para seguridad de día y de noche

- Información de pasajeros en tiempo real

- Tótems de 6 metros de altura para facilitar la identificación de estaciones

- Máquinas expendedoras de entradas

La accesibilidad universal ha guiado el diseño de las estaciones: la señalización visible, los anuncios sonoros, las rampas PRM, las marcas en el suelo y los contrastes visuales garantizan un uso sencillo e inclusivo para todos.