Sus desarrollos cualitativos
Instalaciones ciclistas continuas y seguras
El Tzen 5 está totalmente alineado con la promoción de la movilidad activa. El proyecto prevé la creación de instalaciones ciclistas continuas, seguras y cómodas a lo largo de casi toda la ruta, en colaboración con el Réseau Vélo Île-de-France (VIF), en particular a orillas del Sena en Vitry-sur-Seine. Para fomentar la intermodalidad entre autobús y bicicletas, la mayoría de las estaciones estarán equipadas con aparcajamientos en las inmediaciones. Los usuarios también podrán utilizar la oferta de Vélib' a lo largo de la ruta de la línea.
Rediseño de caminos peatonales
Mejorar la caminata es una parte fundamental del proyecto. Las obras en la línea incluirán el ensanchamiento de aceras y el desarrollo de caminos accesibles a todos, de acuerdo con las normas PRM, la seguridad de los pasos peatonales en los cruces, así como señalización clara y visible para guiar a los usuarios hacia las conexiones