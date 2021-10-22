Instalaciones ciclistas continuas y seguras

El Tzen 5 está totalmente alineado con la promoción de la movilidad activa. El proyecto prevé la creación de instalaciones ciclistas continuas, seguras y cómodas a lo largo de casi toda la ruta, en colaboración con el Réseau Vélo Île-de-France (VIF), en particular a orillas del Sena en Vitry-sur-Seine. Para fomentar la intermodalidad entre autobús y bicicletas, la mayoría de las estaciones estarán equipadas con aparcajamientos en las inmediaciones. Los usuarios también podrán utilizar la oferta de Vélib' a lo largo de la ruta de la línea.