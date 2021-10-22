Bus

Nueva líneaParis > Choisy-le-Roi

Su dimensión ambiental

Faciliter les alternatives à la voiture

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El objetivo principal del Tzen 5 es ofrecer una alternativa fiable al coche privado. Ofreciendo un servicio eficiente —sitio dedicado, alta frecuencia, conexiones más sencillas, material rodante de calidad— y mejorando los carriles bici y peatonales, el proyecto pretende fomentar un "cambio modal" hacia el transporte público y los modos activos.

Una flota 100% eléctrica

El Tzen 5 estará gestionado con autobuses 100% eléctricos, silenciosos y de cero emisiones. En cuanto se inaugure, la línea estará equipada con autobuses de 18 metros. A medida que aumenta la afluencia, impulsada por la transformación de los distritos atendidos, se irán desplegando gradualmente autobuses biarticulados de 24 metros en la línea.

Ecológico y renovación de la ciudad

Se plantarán más de 250 árboles a lo largo del recorrido de la Tzen 5, formando una franja verde continua a la escala de la línea. El proyecto de paisajismo acompaña toda la ruta y se basa en una diversidad de vegetación – árboles, arbustos, plantas perennes y praderas urbanas – adaptada a los barrios atravesados, asegurando al mismo tiempo la coherencia general y participando en la transformación sostenible del espacio público. En ciertos tramos, especialmente a lo largo del Quai Jules Guesde en Vitry-sur-Seine, los valles vegetados recogen e infiltran el agua de lluvia. Estas plantaciones y paisajismo ayudarán a combatir las islas de calor, fortalecer la biodiversidad y embellecer el entorno vital de los residentes locales.

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