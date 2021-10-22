Su dimensión ambiental

Se plantarán más de 250 árboles a lo largo del recorrido de la Tzen 5, formando una franja verde continua a la escala de la línea. El proyecto de paisajismo acompaña toda la ruta y se basa en una diversidad de vegetación – árboles, arbustos, plantas perennes y praderas urbanas – adaptada a los barrios atravesados, asegurando al mismo tiempo la coherencia general y participando en la transformación sostenible del espacio público. En ciertos tramos, especialmente a lo largo del Quai Jules Guesde en Vitry-sur-Seine, los valles vegetados recogen e infiltran el agua de lluvia. Estas plantaciones y paisajismo ayudarán a combatir las islas de calor, fortalecer la biodiversidad y embellecer el entorno vital de los residentes locales.