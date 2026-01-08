Acercando a personas y territorios
Inaugurado en la primavera de 2021, el tranvía T9 acerca París y el Val-de-Marne al situar Orly-Ville a solo 30 minutos de París. Sustituye a la línea de autobús 183 para ofrecer un servicio más rápido y eficiente al departamento gracias a su carril de tráfico dedicado y alta frecuencia.
El tranvía T9 da servicio a seis ciudades:
- París – XIII distrito
- Ivry-sur-Seine
- Vitry-sur-Seine
- Choisy-le-Roi
- Thiais
- Orly – Ciudad
Gracias a sus conexiones con muchas líneas de autobús, pero también con el metro y el RER, el tranvía T9 está completamente integrado en la red regional de transporte para mejorar el desplazamiento diario de los residentes de Île-de-France y de los visitantes de paso.
¡Rápido, fácil, cómodo: todo lo que necesitas saber sobre el tranvía T9!
El tranvía está en servicio todos los días de la semana, incluidos los fines de semana:
- De lunes a viernes, de 5:30 a.m. a 0:30 a.m.
- Sábado, de 5:30 a 1:30 a.m.
- El domingo, de 6:30 a 0:30 a.m.
Tras un periodo de adaptación, su frecuencia esperada es de 5 minutos durante las horas punta. Aumentará a 4 minutos a partir de septiembre de 2021.
El resto del día y por la tarde, su frecuencia es de entre 6 y 15 minutos como máximo.
Máquinas expendedoras en todas las estaciones (pases de recarga, compra de un billete de tranvía T9 para viajar solo en tranvía).
Estaciones y trenes adaptados y accesibles para acomodar a todos los pasajeros (personas en silla de ruedas, carritos, etc.).
Información en tiempo real sobre los horarios de tranvías y las líneas de conexión a bordo de los trenes y en la estación.
Un diseño elegante, atemporal y moderno para un "tranvía ligero".
Enchufes USB en las barras de agarre para cargar tu smartphone.
Para saber más sobre la construcción del tranvía T9, visita la lista de reproducción dedicada a él:
Figuras clave
- 10 kilómetros
- 19 estaciones
- 6 ciudades atendidas
- 30 minutos entre Paris Porte de Choisy y Orly Gaston Viens
- Se esperan 70.000 pasajeros
- 22 trenes de 45 metros
Información práctica
El tranvía T9 es accesible con:
- un paso Navigo cargado (paso Navigo, Navigo Liberté+, imagina R,... paso)
Sí
- Billete A T+
También hay un billete específico disponible en las máquinas expendedoras de las estaciones de tranvía T9. Este último permite realizar un solo viaje en la línea.
Contacto
Contáctanos de lunes a sábado de 6 a.m. a 8 p.m.:
- Por teléfono: 0800 08 12 06 (llamada gratuita)
- Por correo electrónico: [email protected]
- Por Twitter: @T9_IDFM