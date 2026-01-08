¡Rápido, fácil, cómodo: todo lo que necesitas saber sobre el tranvía T9!

El tranvía está en servicio todos los días de la semana, incluidos los fines de semana:

De lunes a viernes, de 5:30 a.m. a 0:30 a.m.

Sábado, de 5:30 a 1:30 a.m.

El domingo, de 6:30 a 0:30 a.m.

Tras un periodo de adaptación, su frecuencia esperada es de 5 minutos durante las horas punta. Aumentará a 4 minutos a partir de septiembre de 2021.

El resto del día y por la tarde, su frecuencia es de entre 6 y 15 minutos como máximo.

Máquinas expendedoras en todas las estaciones (pases de recarga, compra de un billete de tranvía T9 para viajar solo en tranvía).

Estaciones y trenes adaptados y accesibles para acomodar a todos los pasajeros (personas en silla de ruedas, carritos, etc.).

Información en tiempo real sobre los horarios de tranvías y las líneas de conexión a bordo de los trenes y en la estación.

Un diseño elegante, atemporal y moderno para un "tranvía ligero".

Enchufes USB en las barras de agarre para cargar tu smartphone.

Para saber más sobre la construcción del tranvía T9, visita la lista de reproducción dedicada a él: