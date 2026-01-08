La T13 conectada a la red de transporte de los Yvelines

Publicado el

La T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Saint-Cyr-l'Ecole conecta con las líneas de RER, tren y autobús de las Yvelines.

Un tranvía conectado con el RER, líneas de tren y autobús del oeste de París

Con sus numerosas conexiones, el T13 facilita viajar por el oeste de París. Aquí está la demostración:

En Saint-Germain-en-Laye, se puede llegar fácilmente a los andenes de la T13 desde la estación RER A en 7 minutos a pie.

En Saint-Cyr-l'Ecole, la T13 es fácilmente accesible desde las demás líneas ferroviarias de conexión (RER C, líneas N y U).

Los trayectos ahora son más sencillos y rápidos gracias a las conexiones entre la T13 y las líneas ferroviarias del territorio.

  • Así, con el RER C, el Campo de Marte, en París, está ahora a solo 40 minutos de Bailly, ¡lo que supone 20 minutos ahorrados en comparación con rutas anteriores!
  • En relación con el RER A, el T13 acerca a Nanterre a la Universidad de Mareil-Marly en menos de 30 minutos en comparación con casi una hora antes.
  • Con la T13 y la línea L, La Défense está ahora a menos de 40 minutos del ayuntamiento de Noisy-le-Roi, ¡un ahorro de más de 20 minutos en tiempo de viaje!

Líneas de autobús conectadas a la T13

El tranvía T13 en la estación de Bailly
El tranvía T13 en la estación de Bailly

La T13 conecta con más de veinte líneas de autobús principales en las Yvelines: ya sean las líneas 77 – Noisy-le-Roi / Saint-Quentin-en-Yvelines, 44 – Gare de Plaisir Grignon / Gare Routière de Versailles Chantiers - Quai J, 54 – Guyancourt / Ferme de Gally, ahora hay más conexiones y trayectos simplificados.

Consulta tus trayectos de conexión en la sección de "Desplazamiento"

A partir del 6 de julio, tu red de autobuses cambiará con la llegada del tranvía T13. Para más información, puedes consultar el mapa y los folletos informativos:

Mapa de las líneas de autobús reestructuradas alrededor del tranvía T13

 -  806.1 KB

Rico en conexiones con las líneas de autobús y tren de las Yvelines, el T13 es una nueva forma de desplazarse rápida y cómodamente en el corazón de la red Île-de-France Mobilités, en el oeste de París.