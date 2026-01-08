En Saint-Germain-en-Laye, se puede llegar fácilmente a los andenes de la T13 desde la estación RER A en 7 minutos a pie.

En Saint-Cyr-l'Ecole, la T13 es fácilmente accesible desde las demás líneas ferroviarias de conexión (RER C, líneas N y U).

Los trayectos ahora son más sencillos y rápidos gracias a las conexiones entre la T13 y las líneas ferroviarias del territorio.