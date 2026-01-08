Un tranvía conectado con el RER, líneas de tren y autobús del oeste de París
Con sus numerosas conexiones, el T13 facilita viajar por el oeste de París. Aquí está la demostración:
En Saint-Germain-en-Laye, se puede llegar fácilmente a los andenes de la T13 desde la estación RER A en 7 minutos a pie.
En Saint-Cyr-l'Ecole, la T13 es fácilmente accesible desde las demás líneas ferroviarias de conexión (RER C, líneas N y U).
Los trayectos ahora son más sencillos y rápidos gracias a las conexiones entre la T13 y las líneas ferroviarias del territorio.
- Así, con el RER C, el Campo de Marte, en París, está ahora a solo 40 minutos de Bailly, ¡lo que supone 20 minutos ahorrados en comparación con rutas anteriores!
- En relación con el RER A, el T13 acerca a Nanterre a la Universidad de Mareil-Marly en menos de 30 minutos en comparación con casi una hora antes.
- Con la T13 y la línea L, La Défense está ahora a menos de 40 minutos del ayuntamiento de Noisy-le-Roi, ¡un ahorro de más de 20 minutos en tiempo de viaje!
Líneas de autobús conectadas a la T13
La T13 conecta con más de veinte líneas de autobús principales en las Yvelines: ya sean las líneas 77 – Noisy-le-Roi / Saint-Quentin-en-Yvelines, 44 – Gare de Plaisir Grignon / Gare Routière de Versailles Chantiers - Quai J, 54 – Guyancourt / Ferme de Gally, ahora hay más conexiones y trayectos simplificados.
Consulta tus trayectos de conexión en la sección de "Desplazamiento"
A partir del 6 de julio, tu red de autobuses cambiará con la llegada del tranvía T13. Para más información, puedes consultar el mapa y los folletos informativos:
Rico en conexiones con las líneas de autobús y tren de las Yvelines, el T13 es una nueva forma de desplazarse rápida y cómodamente en el corazón de la red Île-de-France Mobilités, en el oeste de París.